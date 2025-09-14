iPhone 18 Pro三大亮點曝光　動態島有望縮小

▲圖為iPhone 17。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

iPhone 17系列手機才正式推出不久，但目前已有關於iPhone 18 Pro的傳聞出現。根據外媒MacRumors的消息，預計2026年推出的iPhone 18 Pro擁有三大亮點。

螢幕下Face ID技術

顯示器產業分析師Ross Young曾在2023年4月表示，iPhone 17 Pro將搭載「螢幕下Face ID」，但到了2024年5月又稱，相關進度被延後至2026年。如果是這樣的話，這意味著螢幕下Face ID可能會用在明年發表的iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max上。一旦採用這項技術，Young認為，動態島尺寸將縮小。

主鏡頭配備可變光圈

在相機規格方面，知名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）爆料，iPhone 18 Pro系列的4800萬畫素主鏡頭將配備「可變光圈」功能。現行iPhone 14 Pro至iPhone 17 Pro系列皆採用F1.78固定光圈設計，新技術將讓用戶能夠自由調節進光量，大幅提升景深控制的靈活度。

搭載2奈米A20 Pro晶片

iPhone 18 Pro系列預計搭載台積電2奈米製程打造的A20 Pro晶片，效能表現可望大幅提升，並搭配蘋果的C2基頻晶片。