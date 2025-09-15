iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果最新發表的iPhone 17系列機型12日晚間8點（北京時間）在中國市場開啟預售，當天不論是官方Apple Store還是電商平台，都出現了嚴重卡頓、秒售罄等情況。大陸電商龍頭拼多多一貫以「折扣快、降幅大」著名，這次 iPhone 17系列機型直降900元（人民幣，下同），不過卻引起網友一面倒吐槽。

綜合陸媒報導，拼多多平台的百億補貼專區已上線iPhone新品，其中iPhone 17系列直降900元，成為目前全陸網已知降價力度最大的首發渠道。

▲拼多多開始祭出千元折扣。（圖／翻攝自拼多多，上同）

具體拼多多補貼後價格如下：

iPhone 17：256GB 售價5099 元、512GB 售價7099 元。

iPhone 17 Pro：256GB 售價8099 元；512GB 售價10099 元；1TB 版本暫時缺貨。

iPhone 17 Pro Max：256GB 售價9099 元；512GB 售價11099 元；1TB 暫無供應；2TB 售價17099 元。

▲App Store大陸頁面。（圖／翻攝自微博）

作為對比，蘋果官方定價如下：

iPhone 17：256GB 售5999 元；512GB 售7999 元。

iPhone 17 Pro：256GB 售8999 元；512GB 售10999 元；1TB 售12999 元。

iPhone 17 Pro Max：256GB 售9999 元；512GB 售11999 元；1TB 售13999 元；2TB 售17999 元。

雖拼多多在開啟預售不到3日便祭出優惠，卻未能讓果粉們滿意。不少人直指，拼多多故意先以優惠作為噱頭吸引買氣，但實則備貨量不足，供不應求，根本沒有多少人能買到。

網友們一面倒狂吐槽，「拼多多虛假宣傳，你5099買了後第二天給你砍單」、「只有到手才是真，砍單就是博眼球」、「拼多多還要搶券根本不是5099，算不算虛假宣傳」、「沒人管得了，拼多多的老套路了，搶到了也會把訂單取消退款，每年都是」、「根本搶不到，騙人的」、「拼多多就算了，賣1000我都不買」。