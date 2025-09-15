　
大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果最新發表的iPhone 17系列機型12日晚間8點（北京時間）在中國市場開啟預售，當天不論是官方Apple Store還是電商平台，都出現了嚴重卡頓、秒售罄等情況。大陸電商龍頭拼多多一貫以「折扣快、降幅大」著名，這次 iPhone 17系列機型直降900元（人民幣，下同），不過卻引起網友一面倒吐槽。

綜合陸媒報導，拼多多平台的百億補貼專區已上線iPhone新品，其中iPhone 17系列直降900元，成為目前全陸網已知降價力度最大的首發渠道。

▲▼iPhone 17系列拼多多開始祭出千元折扣。（圖／翻攝自拼多多）

▲▼iPhone 17系列拼多多開始祭出千元折扣。（圖／翻攝自拼多多）

▲▼iPhone 17系列拼多多開始祭出千元折扣。（圖／翻攝自拼多多）

▲▼iPhone 17系列拼多多開始祭出千元折扣。（圖／翻攝自拼多多）

▲拼多多開始祭出千元折扣。（圖／翻攝自拼多多，上同）

具體拼多多補貼後價格如下：

iPhone 17：256GB 售價5099 元、512GB 售價7099 元。

iPhone 17 Pro：256GB 售價8099 元；512GB 售價10099 元；1TB 版本暫時缺貨。

iPhone 17 Pro Max：256GB 售價9099 元；512GB 售價11099 元；1TB 暫無供應；2TB 售價17099 元。

▲App Store大陸頁面。（圖／翻攝自拼多多）

▲App Store大陸頁面。（圖／翻攝自微博）

作為對比，蘋果官方定價如下：

iPhone 17：256GB 售5999 元；512GB 售7999 元。

iPhone 17 Pro：256GB 售8999 元；512GB 售10999 元；1TB 售12999 元。

iPhone 17 Pro Max：256GB 售9999 元；512GB 售11999 元；1TB 售13999 元；2TB 售17999 元。

雖拼多多在開啟預售不到3日便祭出優惠，卻未能讓果粉們滿意。不少人直指，拼多多故意先以優惠作為噱頭吸引買氣，但實則備貨量不足，供不應求，根本沒有多少人能買到。

網友們一面倒狂吐槽，「拼多多虛假宣傳，你5099買了後第二天給你砍單」、「只有到手才是真，砍單就是博眼球」、「拼多多還要搶券根本不是5099，算不算虛假宣傳」、「沒人管得了，拼多多的老套路了，搶到了也會把訂單取消退款，每年都是」、「根本搶不到，騙人的」、「拼多多就算了，賣1000我都不買」。

型號 儲存容量 拼多多補貼價（人民幣） 官方售價（人民幣） 價差（人民幣） 降幅 (%)
iPhone 17 256GB 5,099 5,999 -900 -15.0%
iPhone 17 512GB 7,099 7,999 -900 -11.3%
iPhone 17 Pro 256GB 8,099 8,999 -900 -10.0%
iPhone 17 Pro 512GB 10,099 10,999 -900 -8.2%
iPhone 17 Pro 1TB 暫無 12,999 暫無 暫無
iPhone 17 Pro Max 256GB 9,099 9,999 -900 -9.0%
iPhone 17 Pro Max 512GB 11,099 11,999 -900 -7.5%
iPhone 17 Pro Max 1TB 暫無 13,999 暫無 暫無
iPhone 17 Pro Max 2TB 17,099 17,999 -900 -5.0%
更多新聞
上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包　釣出官方回應：Just do it！

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸三大央媒齊發文「緩頰」預製菜爭議　加強食安監管為重

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

今年初通傳會（NCC）代理主委陳崇樹說，NCC單位預算若照在野黨提案，刪成新台幣1元，從大方面來看，將影響射頻3C產品及打詐，包含新款品牌手機等將無法上市。但隨著智慧手機iPhone 17將上市，國民黨立委王鴻薇今（15日）說，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，小丑換成陳崇樹，整個政府沒有跟國人說過一句道歉認錯，所以說真的不要怪人民對你不滿意，因為最大的詐騙集團，就是NCC和民進黨政府。

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

