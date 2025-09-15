蘋果要你裸機！iPhone 17被曝「不能貼膜」一撕毀了全新鍍膜

記者許力方／綜合報導

蘋果最新iPhone 17系列將於19日開始發售，有業者開賣不到3分鐘就秒殺，統計這次預購銷售王是「頂規旗艦機」iPhone 17 Pro Max。過去十年，換新機第一件事就是先挑好貼膜，保護這台要價近5萬元的高貴手機，不過這一代卻傳出，蘋果官方不建議用戶貼膜，引起果粉熱烈討論。

蘋果官方針對iPhone 17系列新機建議，因這次全系列都搭載了蘋果首次使用的「7層抗反射鍍膜」，是直接融合在螢幕表面，不是只是在外表貼一層AR膜，因此不建議用戶貼膜，以免影響視覺清晰感。

網路流出，貼膜之後抗反射效果大打折扣，可能導致抗反射鍍膜直接失效，且更麻煩的是，撕膜時，塗層恐隨著貼膜一起漸漸剝落。若用戶貼膜，後續可能影響蘋果最新研發的「7層抗反射鍍膜」。

果粉熱烈討論，不少「裸螢幕」派認為，本來就不貼膜「現在的手機根本沒必要貼膜」、「貼膜是多此一舉」，用了數年一點刮痕都沒有。但大多「貼膜派」則堅持，不信不貼膜一點刮痕都沒有，「反正一張幾百塊的膜保護我幾萬塊的螢幕還是值得的。」「主要是怕刮花，影響美觀，貼了膜賣出去還能賣高價。」

事實上，蘋果針對iPhone 17全系列螢幕升級成第二代超瓷晶盾面板，聲稱防刮能力增加3倍，但機身依舊不耐摔，根據官網公布的這一代的「手滑維修代價」在未購買AppleCare+的情況下，正面螢幕破裂iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Air的維修費用均為1萬790元；iPhone 17 Pro Max則是1萬2290元。

型號 僅正面螢幕 背面玻璃 電池維修費用 iPhone 17 1萬790元 4990元 3350元 iPhone 17 Pro 1萬790元 4990元 4150元 iPhone 17 Air 1萬790元 4990元 4150元 iPhone 17 Pro Max 1萬2290元 4990元 4150元

▲iPhone 17維修價格曝光。

