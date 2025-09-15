蘋果要你裸機！iPhone 17被曝「不能貼膜」一撕毀了全新鍍膜

記者許力方／綜合報導
蘋果最新iPhone 17系列將於19日開始發售，有業者開賣不到3分鐘就秒殺，統計這次預購銷售王是「頂規旗艦機」iPhone 17 Pro Max。過去十年，換新機第一件事就是先挑好貼膜，保護這台要價近5萬元的高貴手機，不過這一代卻傳出，蘋果官方不建議用戶貼膜，引起果粉熱烈討論。
蘋果官方針對iPhone 17系列新機建議，因這次全系列都搭載了蘋果首次使用的「7層抗反射鍍膜」，是直接融合在螢幕表面，不是只是在外表貼一層AR膜，因此不建議用戶貼膜，以免影響視覺清晰感。
網路流出，貼膜之後抗反射效果大打折扣，可能導致抗反射鍍膜直接失效，且更麻煩的是，撕膜時，塗層恐隨著貼膜一起漸漸剝落。若用戶貼膜，後續可能影響蘋果最新研發的「7層抗反射鍍膜」。
果粉熱烈討論，不少「裸螢幕」派認為，本來就不貼膜「現在的手機根本沒必要貼膜」、「貼膜是多此一舉」，用了數年一點刮痕都沒有。但大多「貼膜派」則堅持，不信不貼膜一點刮痕都沒有，「反正一張幾百塊的膜保護我幾萬塊的螢幕還是值得的。」「主要是怕刮花，影響美觀，貼了膜賣出去還能賣高價。」
事實上，蘋果針對iPhone 17全系列螢幕升級成第二代超瓷晶盾面板，聲稱防刮能力增加3倍，但機身依舊不耐摔，根據官網公布的這一代的「手滑維修代價」在未購買AppleCare+的情況下，正面螢幕破裂iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Air的維修費用均為1萬790元；iPhone 17 Pro Max則是1萬2290元。
|型號
|僅正面螢幕
|背面玻璃
|電池維修費用
|iPhone 17
|1萬790元
|4990元
|3350元
|iPhone 17 Pro
|1萬790元
|4990元
|4150元
|iPhone 17 Air
|1萬790元
|4990元
|4150元
|iPhone 17 Pro Max
|1萬2290元
|4990元
|4150元
▲iPhone 17維修價格曝光。
讀者迴響