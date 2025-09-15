3款iPhone舊機不能更新！大改版「液態玻璃」iOS 26明上線

▲蘋果iOS 26正式版將推出。（圖／翻攝蘋果官網）



記者許力方／綜合報導

蘋果正式推出iPhone 17系列新機，打出漂亮的「另類降價」價格戰，官方並公布iOS 26正式系統將在16日問世，此次是繼iOS 7以來變化最大的一個系統，預估將AirPods 健身相關功能全面升級，另淘汰了iPhone SE以前的包括XS、XS Max和XR三款舊機型。

蘋果發布會後同時推出iPhone 17和iOS 26最終測試版，並在官網正式宣布iOS 26正式版將於16日登場，也象徵著iOS 18系統即將迎來終結。雖然今年外界最期待的AI突破完全沒有出現，蘋果隻字不提AI，但iOS 26系統是繼iOS 7以來變化最大的，首次加入「液態玻璃」（Liquid Glass）的設計。

這次iOS 26系統支援的機型包括iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11全系列，以及iPhone SE（第二代與後續機型），淘汰了iPhone XS系列和iPhone XR三款舊機型。

科技網站9to5Mac報導，此次iOS 26重點優化功能將推出針對無線耳機，新增與AirPods Pro 3類似的健身功能。更新後，使用者在運動時可直接透過耳機查看即時心率等，可大幅提升運動健康管理的便利性。