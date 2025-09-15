iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

▲▼iPhone17系列外盒。（圖／X@JonFreier）
記者吳立言／綜合報導
美國電信商 T-Mobile 總裁 Jon Freier 今（15日）在社群媒體上公開分享蘋果最新機型的外盒實拍照，包括 iPhone Air、iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17，三款新機將於本週五（台灣時間 9 月 19 日）正式開賣。
????— Jon Freier (@JonFreier) September 14, 2025
For those that purchased a new iPhone 17 through T-Life, our team is working hard in our distribution centers to get your new iPhone out to you later this coming week! pic.twitter.com/XdSrdu9Fao
與往年不同的是，蘋果這次並未在環境報告中附上外盒示意圖，不過在 iPhone 升級方案（iPhone Upgrade Program）頁面，仍能找到部分官方圖片。從曝光的照片來看，外盒設計延續近年簡約風格，但仍保留不同系列的差異化，例如 iPhone Air 以新命名搶眼，Pro 系列則強調高階定位。
蘋果盒裝過去常被不少果粉視為收藏品，甚至有人會特別保存多年的完整包裝；也有人認為外盒僅是暫時用途，開箱後就直接回收。隨著 iPhone Air 首度亮相，這波新品外盒是否會引發另一波「收藏熱潮」，也值得觀察。
讀者迴響