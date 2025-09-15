萬人連署國高中改10點上課　全教總：需討論整體配套

▲針對國高中延後上課時間議題，全教總回應。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

有民眾在「公共政策網路參與平台」主張國、高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，欲改善學生睡眠不足的問題，以提升學習效率，不到一周便突破附議門檻。對此，全教總理事長侯俊良表示，台灣學生學習時間相較其他國家確實較多，但若單以此做法無法確定是否就能讓學生有充足睡眠，需討論整體相關配套才有可行性。

該提議指出應全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為上午10時至下午4時，可有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間。

對此，全教總理事長侯俊良指出，縮短學生上課時間是可以討論的議題，因台灣學生相較其他國家學習時間確實較長，但僅以延後上學時間就能提高學習效率為理由，卻仍有待討論，他認為睡眠時間充不充足關乎到學生本身的生活是否規律，與學習時間是兩個問題，若學生本身自我時間分配不當，儘管縮短學習時間，但生活習慣沒有改變，便無法達到目的。

侯俊良表示，此次提出的議題須回到課本課綱問題，針對學生學習時間、課程修改刪減進行討論，可以整理學生意見後再和學者、政府進行專業溝通，才能更精準達到想要的學習樣態。

至於是否要全面移除非必要多元課程，侯俊良則說「非必要」在各個角度都會有不同意見，確實有值得討論的空間，需花時間進行討論得出比較妥善的可實行方案。