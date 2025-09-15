改10點上課！他吼「更該廢除第八節課」　萬人炸鍋：真的沒必要

▲一票網友認為，第八節才該廢掉。（示意圖／非當事人，與新聞事件無關／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

有民眾在「公共政策網路參與平台」主張國、高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，提案不到一周時間就有萬人連署。對此，有網友坦言，與其調整上下課時間，「不如廢除第八節上課」，底下引來破萬人討論，「我到高中的時候還有更變態的第九節」、「本人高中老師，我支持廢除第八節」。

文章一出，引發萬名網友爆共鳴，「拜託直接請立法，第八節之後、假日任何課程都屬違法」、「第八節本來就是一群怪獸家長要求出來的產物啊」、「同意！我是家長勾不同意上第八節，結果被老師打電話來關切，說小孩不上，是要讓小孩回家玩平板？大傻眼」、「我們第八節都在考試」、「還有第五周暑輔到底是三小」、「第八節還會『柔性勸導』學生一定要參加，這本來就不該有的東西，我到高中的時候還有更變態的第九節，延續第八節上的課多一節來考試」、「我是大學生

，我覺得強迫第八節真的沒必要，只是強迫學生留在學校而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有老師無奈直言，「廢除第八節跟早自習，本人國中老師不代表其他老師，但我雙手贊成」、「本人高中老師，我支持廢除第八節，全台灣統一16：00或16：10放學」、「其實沒有老師想上那麼多課，真相是家長沒空早點回家陪小孩」、「老師不想上第八節+1！想唸就去補習班就好了」。

事實上，該提議指出，全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10:00至16:00。有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間。

對此，綠委陳培瑜今（15日）受訪時坦言，確實這幾年看到很多高中生壓力很大，樂見倡議團體跟教育部的溝通有很多開放可能性，但實在不能說贊不贊同，每個地區高中狀況都不同。思考是不是要為此調整108課綱，這才是更務實問題。

由於該連署已成案，教育部依法須於11月14日前正式回應。而教育部指出，該案涉及地方政府權責，後續將依《公共政策網路參與實施要點》彙整資料，送交國發會並邀集專家學者研議，並於規定期限內作出具體回覆。事實上，2017年也曾有類似訴求，建議國高中改為上午9點上課，但當時教育部認為影響層面廣泛，包括學力銜接、教師員額與課程節數等問題，最終僅放寬高中早自習與第8節課的彈性參與。