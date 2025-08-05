彰師大副校長邀女學生線上看A片...拖8個月才開罰　輕罰3萬原因曝

▲彰師大爆發性騷疑雲。（圖／翻攝自彰師大）

記者唐詠絮／彰化報導

國立彰化師範大學輔導與諮商學系近期爆發嚴重性平事件！包括前副校長在內，已有4名教授接連被控性騷擾，其中張姓前副校長，邀女學生線上看A片，遭彰化縣政府依《性騷擾防治法》裁罰3萬元，但全教總今天發表公開聲明痛批處罰過輕，要求重審，縣府也對此說明，表示女學生已畢業12年，雙方目前並沒有受監督、照護、指導之關係，才建議裁罰3萬元。

張副校長、性平委員等3人被學生指控性騷，黃姓教授則涉及性侵在校學生。張副校長遭女校友指控透過網路邀約看A片，並以不當語言進行性騷擾，由於被害人已畢業多年，校方依《性騷擾防治法》進行調查，將調查結果送交彰化縣政府審議，認定性騷行為屬實，裁罰張副校長3萬元。張申請退休，校方認定其行為尚未達到解聘或停聘標準，因此依規定核定退休，教育部已於7月底核准此案。

全教總強烈質疑彰化縣政府對張景然的處分明顯過輕，認為僅依《性騷擾防治法》開罰3萬元，完全未考量其「前副校長」及「心理諮商專業者」的雙重權勢地位。

縣府指出，本案申訴人於113年9月21日向國立彰化師範大學提出申訴，國立彰化師範大學拖了8個月後，才於114年5月21日函文通知本府本案調查報告及處理建議，縣府於114年6月10日114年度彰化縣性騷擾防治審議會第2次會議決議性騷擾事件成立。並依照性騷擾防治法第27條第2項及彰化縣政府處理違反性騷擾防治法案件裁罰基準「未涉及身體接觸之性騷擾行為，第1次處1萬元以上3萬元以下罰鍰。

縣府強調，考量本案申訴人遭受性騷擾時間長達3個月，且行為人多次以言詞性騷擾造成申訴人不適，又行為人具有輔導諮商專業背景卻以「準諮商」一詞模糊自身行為，女學生已畢業12年，雙方目前並沒有受監督、照護、指導之關係，建議裁罰3萬元。