萬人連署國高中10點上課　家長團體喊「不可能」：應從課綱檢討

▲網友發起連署要學生應改為早上10點上課。（圖／記者許敏溶攝）

記者蔡玟君／台北報導

近期有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，要求將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，以改善學生長期睡眠不足、提升學習效率，掀起討論。對此台灣家長教育聯盟常務理事謝國清直言更改上課時間「不太可能」，並指出學生的學習壓力應從調整課綱檢討，並呼籲教育部應重視此問題。

謝國清指出，將國高中生上課時間延後至早上10點、下午4點下課不太可能，首先是家長狀態與接送問題，加上老師上班時間與課程設計都不可能改變。他認為，透過此次提案可反映學生龐大的學習壓力，教育部應從課綱進行全面檢討。

對比過去與現在學生學習差異，謝國清認為，現在網路資訊快速變化，學生資訊來源更多，學校雖然有很多科目，但與實際上資訊有差異性，導致學生不只透過學校課程學習，又很自然的透過網路得到不同的資訊；此外，升學壓力也沒有減少，國中到高中雖然說免試入學，其實還是要考試，加上整體社會風氣影響，導致造成學生更多壓力。

而有網友主張「廢除第八節」，謝國清認為可以廢除，尤其他點出雖然教育部已規定學校需讓學生採自願性上第八節，但很多學校表面上自願性，實際會透過各種方式讓學生非來上不可，他認為應該請教育部要求地方政府監督各級學校，能落實「自願性參加」，或增加更嚴格的監督機制。