「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

▲鄭英耀提出「校園公共球」政策遭質疑，今天下午緊急喊煞車，表示不會貿然實施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部部長鄭英耀昨指示體育署，開放學校球具，提供社區全民運動，卻引發教師與學校反彈。教育部稍早表示，政策雖立意甚佳，因容易引起誤會，後續會請體育署審慎評估，不會貿然實施，也不會由學校負擔經費，初期可能會先選擇有意願的縣市學校試辦後再來研議。

為展現全民運動決心，並讓校園開放有實質意義，教育部部長鄭英耀昨（9日）表示，最慢2周內盤點全台3800多所中小學，提供籃排足球等球具，每校至少10顆，開放給社區民眾在放學後或假日時借用。

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不過，這項政策卻遭到基層教師與教師團體反彈。全教總更質疑，這項政策看似以促進全民健康為出發點，卻未充分考量學校的實際運作負擔與資源限制，恐將對教育現場造成嚴重衝擊，反對脫離現實政策。

面對基層教師反彈，教育部次長張廖萬堅今天下午表示，已經接到學校及地方政府建議，認為提供「校園公共球」給學生及民眾使用的補助計畫，立意雖佳，但容易引起誤解，所以一定會請體育署審慎評估，跟基層學校溝通，不會貿然實施。

為減輕基層學校負擔，張廖萬堅指出，初期體育署可能會先選擇有意願推動的縣市學校試辦，之後再研議，相關經費跟採購作業也不會讓學校來負擔，也不會影響到學生在校上體育課的權益。