行政院假設北捷十年自付650億　北市府：第一次公開承認砍預算

記者鄭佩玟／台北報導

新版《財劃法》出現統籌分配款爭議，行政院長卓榮泰13日邀請22縣市首長共商解決方案，討論公式錯誤、事權分配等問題。行政院發言人李慧芝今（15日）凌晨發文假設台北市明年捷運建設要自付60億元為例，蓋10年要付650億元，但統籌稅款暴增400億元，10年可以多拿4000億元，相信可以妥善規劃運用；台北市政府副發言人蔡畹鎣回擊，李慧芝代表行政院第一次公開承認要砍台北市650億元，市府與台北市民完全無法接受。

卓榮泰上週五邀請22位縣市首長共商《財劃法》爭議，蔣萬安在會中表示，一般性補助款在性質上不同於計畫型補助款，長期以來都有固定的分配，公平公正公開，各縣市政府也才能有所依據去編列年度預算。但115年台北市所獲配的一般性補助款相較114年少了99.82億。少這100億，對臺北市政府是非常沉重的負擔。另外，8月29日北市接獲中央的一紙公文，對於臺北市捷運建設經費的補助項目被刪減了75% ，經過捷運局、主計處的試算 ，在這些捷運路網計畫完成前，原本中央已經核定的補助經費將會少650億。蔣萬安希望政院能確認此事，不過政院在會中並未有任何回應。

但行政院發言人李慧芝今凌晨在社群平台公開發文，說明財政收支劃分法修法的影響，提及地方自治事權必須回歸，以假設台北市明年捷運建設要自付60億元為例，蓋10年要付650億元，但統籌稅款暴增400億元，10年可以多拿4000億元，甚至退一萬步，8年也有3200億，相信可以妥善規劃使用。末了，李慧芝還說，北市還有269億歲計賸餘，一定能好好照顧市民。

據此，北市府副發言人蔡畹鎣則反駁，是政院要砍北市650億元，她強調，「市府與台北市民完全無法接受。」

蔡畹鎣說明，市府以2026年數字推估2027年將新增鉅額負擔，其中包含「年度總預算案收支差短」171億元、「捷運建設116年度本市增加負擔款（含中央減少補助數）」182億元、「一般性補助款」較114年減少100億，共增加453億負擔，已大於統籌分配款增加的442億元。

蔡畹鎣反問，行政院難道自周六開會以來，直至周一凌晨終於搞懂自己砍了別人多少錢嗎？這650億大刀，李發言人或行政院為何不在週六會中就坦白？蔣萬安會前公開喊話、會內再次要求政院給答案，行政院時隔近40小時後才有答案，「是搞不清楚要砍地方多少錢、會前不用功？」

蔡畹鎣表示，蔣萬安公開喊話的「一紙公文將大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費」並不僅限台北，這張「紙」也同樣大刀砍向高雄等所有推動捷運建設的地方政府，「李發言人是想這一巴掌也打向了陳其邁市長臉上唷」。

蔡畹鎣抨擊，行政院「左手給、右手扣」的手法正持續變本加厲，繼違法統刪一般性補助款、惡修黑箱補助辦法以來，還將一向由中央支出的校園電費補助、公園路燈電費補助變要地方付，更連中央自己開出的租屋補貼支票，都甩鍋地方買單，這種中央不做、還好意思戲謔稱地方「一定能好好照顧市民」的半夜發文，相信社會大眾都看不下去。