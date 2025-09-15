被揭無黨魁參選資格　傅崐萁稱「憲法有參政權」：成功一定有我

▲傅崐萁表示，自己不排除選黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉今（15日）開始領表作業，國民黨立院黨團總召傅崐萁上午接受中廣《千秋萬事》專訪時表示，兩個月前就有人勸他選黨主席，但他還在思考中，不排除參選，本周一定會做出決定，「成功不必在我，但一定有我。」至於被揭根本無參選資格，他說，任何事情不能違背憲法，人民都有參政權。

傅崐萁表示，兩個月前就有人跟自己說過了，台中市長盧秀燕不選主席，黨團是否要跟黨中央結合在一起，因此被勸進選主席，包含中常委、黨代表，但他始終認為黨中央穩定就好，不管是盧秀燕、張善政、蔣萬安幾位縣市長或是朱立倫繼續連任都好，國民黨安定就好。

傅崐萁指出，國民黨過去不是被民進黨給打敗，都是被自己人給打敗，但經過兩次大罷免，總統賴清德和民進黨黨團總召柯建銘幾乎已經被打趴，而國民黨已經站起來、壯大，他不希望再有黨內廝殺造成分裂，「這是我考量的原因之一。」

至於傳他要參選黨主席，傅崐萁說，「但我對這個事情一直在參考」，且會期還沒開始，民進黨鋪天蓋地將《財劃法》抹黑，好像在野黨是罪魁禍首一樣，去年底修法後，中央社就把各縣市分配數額試算，當然是依照財政部的試算，現在政院卻說看不懂，等於是在鬥爭在野黨。

不過，因2009年時未獲國民黨提名卻自行登記參選花蓮縣縣長，遭時任黨主席馬英九開除黨籍，直至2021年的「同舟計畫」才重返國民黨，就最新公告而言，傅崐萁恐沒有參選黨主席的資格。傅崐萁則說，這些事要等正式宣布以後再來討論，並強調任何事情不能違背憲法，不能溯及既往，這都是基本法律常識，重點是誰能帶著國民黨軍團面對2026。

