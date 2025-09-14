反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對《財劃法》爭議，行政院長卓榮泰籲立法院勇敢面對、負責並進行修法。對此，國民黨立委許宇甄今（14日）表示，《財劃法》修法的核心精神，就是要增加地方的自主財源，改正過去制度中「垂直分配不均、水平分配不公」的結構性問題，讓地方真正有能力因地制宜推動政策、照顧人民。但是，行政院卻在115年度總預算編列中，背棄修法初衷，甚至大開倒車、沒收地方財源，形同欺騙國會與人民，若行政院長卓榮泰不滿意修法，就趕快提出版本，開議後併案一起討論。

許宇甄指出，行政院在《財劃法》修法期間不曾提出對案版本，卻在修法後不但沒有尊重國會決議，反而透過預算操作將地方財源硬生生抽乾。先是減少編列補助地方經費2146億元，還把計劃性補助經費1764億元挪去一般性補助，等於讓地方政府在帳面上多了自主財源，利用預算制度收回3910億元，這種預算騙術，不僅背離修法精神，更是公然愚弄各地方政府與全體國人。

「卓榮泰的惡質作為，比搶匪還可惡。」許宇甄批評，搶匪只劫財，而卓榮泰卻是在搶了地方財源後，還厚顏邀集各縣市長開會講風涼話、奚落對方，彷彿在說，錢我拿走了，你們還得笑臉相迎，這種態度不僅傲慢，更是對地方施政權與自治精神的羞辱。

許宇甄說，行政院若真有心解決問題，完全可以先依行政解釋或行政受益的方式，合理分配統籌分配款經費，並於立法院開議後提出具體修法版本，與朝野溝通協調，而不是整日高聲叫囂，擺出一副有錢就是老大的高傲姿態。

許宇甄進一步指出，《財劃法》修正，對台灣地方自治發展具有歷史性意義。回顧歷史，台灣自戒嚴解除以來，歷經地方民主化、地方首長直選，再到中央地方財權討論，都是一步步走向「權責相符、分權制衡」的道路。此次修法本應是地方分權的重要里程碑，象徵中央願意放手，讓地方在財源上獲得更穩定保障。然而，民進黨政府卻用預算黑箱將這場民主進步的成果一筆勾銷，不僅讓修法淪為空殼，更讓人民看清「中央霸凌地方、中央集權鴨霸」的真面目。

許宇甄提醒，民進黨在823大罷免慘敗後，總統賴清德才公開主張要「休養生息」，並強調政府應勇於回應社會需求，營造朝野合作的氛圍，讓各政黨的主張能夠透過溝通與協調落實。然而如今的情況卻完全相反。卓榮泰的預算手法與政治態度，不僅沒有展現賴清德所說的團結、合作，反而是公然的對抗與掏空，把地方政府推向財政困境，把人民的需求踩在腳下。

許宇甄強調，《財劃法》修法的精神，是要讓地方有更穩定的財政基礎，能推動長照、幼托、交通、教育、農經等政策，真正回應基層民眾的需求。但如今行政院卻以預算黑箱手法，將原本應該落實的財政效益，化為中央政治操作的籌碼。這不僅使地方政府陷入有責無錢的窘境，更讓人民對政府的誠信徹底失望。

許宇甄嚴正呼籲，中央政府應立即停止這種玩弄數字、剝奪地方的手法，務必回歸《財劃法》修法精神，尊重立法院決議，保障地方的自主財源。如果賴清德總統真的要兌現「休養生息」與「勇於解決問題」的承諾，就應該展現魄力，要求行政院提出具體改善方案，而不是讓卓榮泰繼續濫權操作，欺壓地方政府。