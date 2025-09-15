　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

▲▼釋昭慧呼籲拒領一萬元，行政院發言人李慧芝回應。（圖／翻攝臉書／釋昭慧）

▲釋昭慧呼籲拒領一萬元，行政院發言人李慧芝回應。（圖／翻攝臉書／釋昭慧）

記者柯振中／綜合報導

法師釋昭慧在臉書表示將舉行「全民搶救國庫」記者會，呼籲民眾關注「普發一萬」政策所帶來的財政風險。她批評立法院強行通過此案，將造成舉債擴張與財政紀律失衡，並提出「拒領一萬，轉入國家續命專款」的具體訴求。對此，行政院發言人李慧芝表示，會研議相關建議的可能性。

在公開聲明中，釋昭慧強調「國庫不是提款機」，並呼籲拒絕「普發一萬」。她指出，行政院因立法院強行通過此案，必須透過舉債應對，地方議會更競相仿效，加碼提出「普發4.6萬」甚至「普發5萬」，恐引發骨牌效應。

釋昭慧指出，早在8月21日他們便已發起「搶救國庫」連署，反對「普發一萬、債留子孫」，並要求納入排富條款，但仍遭多數立委無視。釋昭慧直言，這顯示政策推動過程中缺乏有效的財政把關。

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李慧芝表示，將審慎研議。（資料照／記者林敬旻攝）

釋昭慧表示，在目前現行的5種發放方式以外，應該增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」的第六選項。並規定此專款僅能用於重大災害或外敵入侵，禁止挪作他用，讓民眾能合法化「拒領」並實際守護國家財政。

對此，行政院發言人李慧芝14日回應，相當感謝守護國家的倡議，也會尊重每個人的選擇。至於可能性的部分，會審慎研議。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥爆單了！緊急發出「限購令」
婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　
YTR消失一年　突發新片老粉超感動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況「恐引發暴動」：別引火自焚

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

「你說真的嗎？」賴清德南下台中　還原找李洋任運動部長內幕　

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

青鳥稱拆公館圓環工程「涉中資」　北市府斥造謠：已向警局報案

賴清德：李洋捨千萬代言不把利益放眼裡　還為國家形象減重8公斤

反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

賴清德20日召開韌性委員會國際論壇　20國際訪賓、美日歐商會齊聚

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況「恐引發暴動」：別引火自焚

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

「你說真的嗎？」賴清德南下台中　還原找李洋任運動部長內幕　

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

青鳥稱拆公館圓環工程「涉中資」　北市府斥造謠：已向警局報案

賴清德：李洋捨千萬代言不把利益放眼裡　還為國家形象減重8公斤

反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

賴清德20日召開韌性委員會國際論壇　20國際訪賓、美日歐商會齊聚

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

推動三高防治888計畫　北榮桃園分院守護市民健康

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

政治熱門新聞

轟綠營糟蹋柯文哲！他警告羈押庭1情況恐引發暴動

「你說真的嗎？」賴清德還原找李洋任部長內幕　

幕後／郝龍斌慎估黨魁票　趙少康出線機率高

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

釋昭慧籲普發1萬增捐款選項！政院將研議

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

青鳥造謠拆公館圓環涉中資　北市府出手了

公館圓環天天車禍！他提9點力挺蔣萬安

即／民進黨圖卡造謠　柯志恩喊告

反擊卓榮泰比搶匪還可惡　許宇甄：利用預算制度收回地方3910億

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

更多熱門

相關新聞

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

藍營修財劃法出包，行政院昨邀22地方政府商討《財政收支劃分法》修法調整方向以及事權分配。行政院長卓榮泰會後說明，水平公式計算錯誤這是立院該負責、該勇敢修法解決。政院之後也會推出新版本。國民黨立委則反嗆行政院只會指責。對此，綠委賴瑞隆今（14日）表示，國民黨提出獨厚台北版本、委員會內3分鐘強行通過、院會1小時提8版本、政院覆議提出錯誤時又否決，犯錯不認錯，還指責行政團隊不反省，但最該反省的就是國民黨。

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

卓籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安這樣說

卓籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安這樣說

侯再批政院財劃法事權不說清楚　快分配345億

侯再批政院財劃法事權不說清楚　快分配345億

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

關鍵字：

釋昭慧拒領一萬國庫政策行政院

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1第」：待5分鐘就離開

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

第一名店董事長過世！　享壽86歲

快訊／婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

許光漢退伍「健壯手臂肌」被嫌腫了！陸網看照片崩潰

無照21歲男掛假牌拒檢　載18歲女自撞雙亡

人氣火鍋店今天熄燈！

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

議員前特助涉美濃大峽谷案！漏夜複訊

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面