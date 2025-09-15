釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

▲釋昭慧呼籲拒領一萬元，行政院發言人李慧芝回應。（圖／翻攝臉書／釋昭慧）



記者柯振中／綜合報導

法師釋昭慧在臉書表示將舉行「全民搶救國庫」記者會，呼籲民眾關注「普發一萬」政策所帶來的財政風險。她批評立法院強行通過此案，將造成舉債擴張與財政紀律失衡，並提出「拒領一萬，轉入國家續命專款」的具體訴求。對此，行政院發言人李慧芝表示，會研議相關建議的可能性。

在公開聲明中，釋昭慧強調「國庫不是提款機」，並呼籲拒絕「普發一萬」。她指出，行政院因立法院強行通過此案，必須透過舉債應對，地方議會更競相仿效，加碼提出「普發4.6萬」甚至「普發5萬」，恐引發骨牌效應。

釋昭慧指出，早在8月21日他們便已發起「搶救國庫」連署，反對「普發一萬、債留子孫」，並要求納入排富條款，但仍遭多數立委無視。釋昭慧直言，這顯示政策推動過程中缺乏有效的財政把關。

▲李慧芝表示，將審慎研議。（資料照／記者林敬旻攝）



釋昭慧表示，在目前現行的5種發放方式以外，應該增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」的第六選項。並規定此專款僅能用於重大災害或外敵入侵，禁止挪作他用，讓民眾能合法化「拒領」並實際守護國家財政。

對此，行政院發言人李慧芝14日回應，相當感謝守護國家的倡議，也會尊重每個人的選擇。至於可能性的部分，會審慎研議。