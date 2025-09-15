喊話所有黨主席參選人談一談　傅崐萁：朱立倫應公正舉行選舉

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月改選，今（15日）起辦理領表登記作業，日前卻傳出國民黨立法院黨團總召傅崐萁有意參選國民黨主席，嚇壞黨內基層，國民黨主席朱立倫對此則表示，沒有聽說過這個議題，「有一些傳聞就讓它成為傳聞。」傅崐萁今日上午受訪時指出，對於所有的參選人，朱立倫應該一以貫之，應該公平公正來舉行這次黨員選舉，新任黨主席的調和鼎鼐工作很重要。

傅崐萁上午接受中廣「千秋萬世」節目專訪說，他不會參選正副總統，希望儘快把政權拿回來，兩岸和平台灣繁榮安定。至於黨主席選舉，他說，「成功不必在我，但成功一定有我」。

傅崐萁表示，期待台中市長盧秀燕、現任主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等出面承擔，但目前未見協調。他呼籲黨主席擬參選人組成「夢幻隊」，包括領表登記，大家都可以協商，但過程中好像沒看到協商。

主持人王淺秋問說不排除參選黨主席？傅說，他認為大家應該談一談，等正式宣布參選，「大家再討論傅崐萁」。他並說，本周內一定會決定。他也說，國民黨人才濟濟，打造夢幻隊就是各取所長，不像民進黨唯我獨尊、派系共治。

傅崐萁更呼應民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌主張的聯合政府，質疑若柯再度被羈押，就是總統賴清德打造「台版曼德拉」，並嘲諷若以七千萬元保釋金讓柯出來七天，是促進國內旅遊。

至於朱立倫日前被問及傅崐萁是否有意參選黨主席時表示，傅崐萁每天辛苦處理立法院朝野協商以及重要法案，自己沒聽說這個議題，「有一些傳言就讓它成為傳言」，傅崐萁說，朱立倫承擔這四年來非常辛苦，沒有功勞也有苦勞，但對於所有參選人，朱立倫應該一以貫之，應該公平公正來舉行這次黨員選舉，新任黨主席的調和鼎鼐工作很重要。