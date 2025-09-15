「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

▲老師呼籲，孩子該上課就好好上課。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名老師表示，面對家長為了帶孩子出遊而請假，其實會對班務造成影響，學生應在該學習的時間好好上課，養成責任感。此外，老師得花時間幫忙補課、改作業，「尤其是在大考的時候，影響太大了！」另一位老師也無奈發聲，遇過段考期間請假的狀況，「全學年真的得等你們全家回國才能發考卷」。

一名老師在臉書社團《小一聯盟》表示，看到不少家長替孩子請假出去玩的話題，讓他忍不住吐露心聲，首先本該教導孩子正向觀念「學生該上學就好好上學」，養成孩子什麼時間該做什麼事情的觀念，並且對自己負責。

老師無奈直言，孩子請假回來後，功課與課程都需要老師額外花時間補上。舉例來說，導師必須重新批改作業、安排補課，美勞作品若有不懂之處，專科老師也得花時間教導與協助，「如果班上一個這樣，兩個這樣，三個這樣，的確會影響到班務的進行！」

話鋒一轉，該位老師說，學校的教師們也盡量不會在學期時間請假出去玩，因為要找代課，也會影響到很多校務的事情。

最後，老師同樣舉例直呼，很多家長是上班族，請假時會先把手上工作盡可能完成，才交接給代理人以確保不影響他人，而孩子課業亦是如此，「尤其是在大考的時候，影響太大了！」對此，老師喊話，希望家長們別再隨意請假帶孩子出遊了。

文章一出，一名老師也在留言串發聲，「知道很多家長工作的關係，不是那麼好請假出去玩，所以我在班上也明白地說『我不介意家長在學期中帶小孩出遊』，但有一點很令人討厭，學期中那麼多日子我不相信家長能請假的日子，『只有段考那4天或6天』，全學年真的得等你們全家回國才能發考卷」。

其他網友則回應，「老師您太誠實了，現在很多不想上學，家長就幫請假，生病也不打算寫作業的很多呢...老師有能力就做，太勞心勞力會內傷內耗的」、「同意責任心從小培養，未來20-30年後再來抱怨年輕人怎樣怎樣，說到底還不是我們這代教出來的」、「正課期間請假出去玩，真的會給孩子不好的觀念跟影響」、「我家老大1到4年級都沒請假，也不想請假出去玩，現在剛升上5年級，發高燒我還強迫她請假...真的是很愛上學」。

也有家長負責表示，「小孩班導反而鼓勵多走走看看，這次期中考考完當日第四節請假直接飛出去，總共請三天，小朋友功課和進度媽媽會自己輔導補上，覺得家長和小孩要有本事自己負責跟上進度才行，不要造成老師的麻煩」、「我們跟老師請假的話，會提前問老師作業，作業也帶去寫」。