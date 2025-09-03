　
社會 社會焦點 保障人權

獨／國中師駕車撞籃球架送醫　警報聲停不了...超帥好心人出手解決

記者許權毅／台中報導

開學第一週，台中市某國中今(3日)中午發生一起意外，一名莊姓外聘老師駕車從車道要離校時，突然失控撞上出口旁的籃球架，導致安全氣囊炸開，該名外聘師受傷，被緊急送醫。該車因為撞擊，警報器響不停，附近一名住戶見狀，動手幫忙解除警報聲，讓在場校長等人鬆了一口氣。

▲台中某國中老師校園內駕車自撞。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市某國中今日下午傳出一名外聘老師，在校園駕車自撞籃球架，被緊急送醫。（圖／記者許權毅攝）

事發在今日中午13時許，西屯區一所國中突然傳出撞擊聲，陣陣刺耳警報聲作響，校園附近民眾也都靠近關心。原來該校一名鄉土語言莊姓女外聘老師，今日上午教學完後，中午時分準備駕車離校，從校園車道駛出時，不明原因車輛失控，撞上圍牆、籃球架。

▲台中某國中老師校園內駕車自撞。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該名老師轎車安全氣囊爆開，校方第一時間通報警消，並且修配廠到場協助。（圖／記者許權毅攝）

▲台中某國中老師校園內駕車自撞。（圖／記者許權毅攝）

莊師車輛嚴重受損，擋風玻璃破裂，車頭也撞出一個大洞，莊師的眼鏡掉落車底，車內安全氣囊也因為撞擊炸裂，可見撞擊力道之大。

此外，該車警報聲一度無法關閉，且因引擎蓋受損，也無法從引擎室處置，嘗試關閉也無果，響了10多分鐘。校方當時馬上通知修配廠，希望能迅速解決，避免影響校園、鄰近社區安寧，正當校方在等候修車人員到場時，附近一名好心住戶上前，三兩下就把車輛警報聲給關了，解決燃眉之急。

▲台中某國中老師校園內駕車自撞。（圖／記者許權毅攝）

▲肇事的老師為一名外聘鄉土語老師，不明原因在校園內自撞。（圖／記者許權毅攝）

該校陳姓校長、劉姓主任說明，事發後立即由總務處協同警衛、校護了解，並且立即通報警消，已經將老師送醫治療。後續將通報校安中心，對於因警報聲造成鄰近社區干擾影響，深感抱歉。

校方說，老師因為安全氣囊破裂，有造成身體不適，也正前往關心老師。至於事發原因，該師是否身體不適？或是有其他因素導致車禍，仍待釐清。

第六警分局表示，該起車禍為校園內自撞，並無火災情事，已經依非道路車禍案件協助登記處理。

