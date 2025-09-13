　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

大陸一間國小一年級教師因為學生年紀小，竟要求學生家長輪流到學校打掃。（示意圖／photoAC）
▲大陸一間國小一年級教師，竟要求學生家長輪流到學校打掃。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大多數人求學時期都有經歷過「打掃時間」，有的負責教室內，也有的要到校園四處掃地。最近有大陸家長上網抱怨，家中小孩上國小一年級，導師卻以學生年紀還小，要求家長們排班輪流到校代替打掃，讓不少網友看了傻眼批評，「以後工作也要家長做？」

微博主「快樂儲存所」分享民眾投稿，一名家長的小孩剛上國小一年級，開學不久班導師就通知家長們，「鑒於目前孩子還小，從明天開始（以後每周五）需要辛苦家長協助孩子搞好班級教室衛生」，班導師還幫家長們排班，要求他們輪流到學校打掃。

該名家長第一時間提出疑問，「這不是小孩打掃嗎？」，但班導師仍表示，「小孩還小，搞不了衛生」，讓她忍不住笑說，「幾十年前打掃教室衛生的人，又來打掃教室衛生了」。在家長分享的對話截圖中，班導師繼續補充說明，「都是為了孩子，辛苦一下家長們」。

但班導師的話讓該名家長看不下去，直言「我們家老大以前讀一年級都是自己打掃衛生，家長從未插過手，這樣小孩怎麼學會獨立。」有其他家長跳出來緩頰，想替班導師說話，最後該名家長只能無奈說，「我真是第一次聽說家長去輪班打掃的」。

貼文一出底下吸引不少網友留言討論，「我的天啊，現在還得幫孩子打掃教室衛生」、「記憶中我國小一年級就是自己打掃教室耶」、「為什麼我小時候都能自己打掃」、「以後出社會工作是不是也要家長先學著做？」；也有其他人表示，「都2025年了，學校衛生部是找清潔公司嗎？」

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

