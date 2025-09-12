　
「壓歲錢不到30萬」女兒怒討回去　媽悲嘆留2間房：教育失敗

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲女兒討回從小到大的壓歲錢，媽媽心寒喊教育失敗。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我覺得我教育孩子失敗！」一名媽媽心寒表示，女兒迷上奢侈品，她認為孩子得自己賺錢去買，卻被要求「把我從小到大的壓歲錢還來！」媽媽無奈回應，壓歲錢小時候早花在生活開銷上，留兩間房子才是最大保障，卻仍被女兒質疑侵占。該文引發網友直呼，「壓歲錢還給她，房子賣掉！」

一名媽媽在臉書《靠北婚姻》無奈表示，她育有一男一女，夫妻倆年輕時拚死拚活賺錢，從未帶過孩子出國，僅有假日到戶外踏青，就是把錢省下來，經過多年努力，也如願在台北買下兩間無貸款的房子，未來要送給兩位孩子。

如今女兒上大學，原PO能理解孩子正值青春愛漂亮、迷上奢侈品，因此不斷叮嚀告誡這些都是非必要的物質享受，若真的想要，就得自己努力賺錢去買，「不要奢望爸媽會買給妳」，沒想到女兒竟然開始翻舊帳。

那天女兒對著原PO說，「那妳把我從小到大的壓歲錢還給我」、「那是我的錢，我現在要用了！」原PO氣憤回應，從小到大的壓歲錢可能連30萬都沒有，況且留房子給孩子，這價值早就超過了，接著更強調「妳的壓歲錢，小的時候早就花完了！」

豈料，女兒繼續頂嘴，「別人家的爸媽都會幫孩子把壓歲錢存起來，等孩子長大後可以有一筆錢使用，妳居然擅自花用我的錢，現在就把錢還給我！」面對女兒這番氣話，猶如一根針刺進心裡，讓原PO心痛感嘆，「我覺得我教育孩子失敗...沒有幫孩子存壓歲錢的我，真的錯了嗎？」

原PO直言，從來不曾讓兄妹倆過苦日子，假日玩樂也都是盡力滿足，兩間房子可以讓他們少奮鬥十年，如今她內心不禁開始動搖，「這麼計較壓歲錢，還是我給妳壓歲錢，我房子自己留著呢？」

貼文掀起激烈討論，許多網友回應，「壓歲錢還給她，房子賣掉，雲遊四海去」、「我會說壓歲錢都花在學費上了，難道以為唸書都免費的嗎」、「對自己好一點比較重要，自己的老本要顧好，房子不一定要給小孩，留著自己養老吧」、「孩子還太年輕，不懂房子的價值，錢比較重要」、「要給他們經濟上的壓力，才懂得每一分都是辛苦錢」、「孩子自己寵的，怪不了別人」、「30萬給她，說清楚學費自己貸款，之後房子自己買，妳不欠她了，把房子賣了出國旅遊，好好愛自己」。

也有網友認為，「兩碼子事。她的壓歲錢是屬於她的，父母不能以各種形式，進行侵占之實；妳的房子，是屬於妳自己的，沒有義務一定要留給小孩，妳有自由分配的權利」、「壓歲錢當初是進小孩的手的，所以小孩在認知上那是他們的，只是被大人拿去保管，既然是保管就要歸還，那是正常的認知；而房子是妳的，給不給是妳決定的，所以還她壓歲錢，房子自己留著」。

「壓歲錢不到30萬」女兒怒討回去　媽悲嘆留2間房：教育失敗

「壓歲錢不到30萬」女兒怒討回去　媽悲嘆留2間房：教育失敗

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

針對全教產公佈指出，屏東縣是全台22縣市中唯一未發放的教師節禮金或禮券縣市，屏東縣政府今（12日）表示，先前已政策決定發放每位教師600元禮券，以感謝勞苦功高的老師們，正加快完成採購程序中。

壓歲錢紅包女兒房子奢侈品教育家長

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

