社會 社會焦點 保障人權

老師制止學生抽菸「被打成腦震盪」！法院判賠2.2萬

▲▼基隆地院，基隆地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲基隆國中師管教禁菸，竟遭學生毆傷求償40萬。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市一所國中的李姓老師，今年2月在校內管教學生時，因制止對方抽菸，竟遭學生當場毆打，導致頭部鈍傷、下唇撕裂，連隨身眼鏡也被打壞。李師憤而提告，向學生及家長求償40萬元。基隆地方法院審理後，判決學生與其父親須連帶賠償2萬2150 元，全案可上訴。

判決指出，案發當天上午8時23分，李師在校園走廊發現學生抽菸，當場予以制止，未料對方竟不滿管教，「徒手毆打老師的臉部與頭部」，造成李師頭部外傷、腦震盪及下唇裂傷，醫師診斷書也佐證其傷勢。同時，李師眼鏡遭撞毀，後續修復花費5900元。李師主張，這起暴力事件不僅造成身體傷害，更帶來巨大精神痛苦，因此「依法請求醫藥費、眼鏡修復費與精神慰撫金，共計新台幣40萬元」。

對此，學生與父親在答辯時則反駁，認為「老師求償金額過高，不符比例原則」。學生母親也向法院陳述，自己「學歷低、收入差，並領有身心障礙手冊」，又強調兒子自小由父親單獨監護，「我和孩子沒有往來」，因此無力也不應承擔賠償責任。

法官審酌全案後認定，學生確實因不滿管教而動手，造成老師受傷與財物損失，賠償責任無庸置疑。不過對於精神慰撫金部分，法官認為「慰撫金應以被害人所受之精神痛苦為準，並綜合雙方年齡、學歷、財力及事發經過判斷」，李師所請求的39萬餘元過高，最終僅裁定「以1萬5000元為宜」。

合併醫療費1250元與眼鏡修復費5900元，法院判決學生與父親須連帶賠償李師共2萬2150元，並自2025年8月16日起至清償日止，按年利率5%計算利息。至於學生母親，因在監護權上屬「暫時停止狀態」，法院認定其無從監督孩子，不須承擔連帶責任。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子
老師制止學生抽菸「被打成腦震盪」！法院判賠2.2萬
要女兒看A片學女優！她慘遭網友性侵還被酸　獸父遭重判

