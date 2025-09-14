　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獨裁者全斗煥死後4年「仍未下葬」　骨灰甕只能放自家庭院！

▲▼南韓前總統全斗煥的遺體被移出住處，送往延世大學塞布蘭斯醫院等待火化。（圖／達志影像／newscom）

▲2021年11月，全斗煥的遺體被移出住處，送往延世大學塞布蘭斯醫院等待火化。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統全斗煥2021年11月因血癌病逝，至今將近4年仍無法下葬，其骨灰依舊放置在首爾市西大門區延禧洞的故宅。由於全斗煥因內亂罪等遭判刑，依規定不得安葬於國立墓園，原先家屬計畫依其遺願將骨灰安置在兩韓邊境附近，但因地主反對而告吹，如今家屬考慮讓他長眠於延禧洞自宅的庭院。

全斗煥家屬14日向《韓聯社》透露，目前正討論將全斗煥的骨灰罈永久安置在位於首爾市西大門區延禧洞的舊宅庭院。自從全斗煥過世、火化成骨灰後，其遺骨以骨灰罈形式暫時存放在自宅內，至今已近4年仍未下葬，且尚未決定安葬地點。

▲▼全斗煥曾於今年8月9日出庭受審。（圖／路透社）

▲全斗煥死前罹患血癌、身形消瘦。（圖／路透）

全斗煥生前在回憶錄中曾表示，希望能「以白骨之身守望北方土地，等待統一之日」。有鑑於此，家屬曾推動將其安葬在靠近軍事分界線的京畿道坡州市文山邑一帶，並於2023年簽下土地臨時契約。然而經過《韓聯社》報導導致消息曝光後，引發當地居民強烈反彈，地主最後選擇解除合約，導致計畫失敗。

之後，家屬遲遲未能找到合適地點。由於延禧洞住宅經首爾西部地方法院判決，確認部分所有權仍屬遺族，加上外部選項困難重重，因此考慮把住宅內的庭院作為全斗煥的最終安息之地。

值得注意的是，該住宅涉及政府追討的非法財產訴訟。南韓政府主張延禧洞舊宅屬於全斗煥的隱匿資產，並於2021年提起追繳官司。不過今年2月，首爾西部地方法院裁定「因全斗煥已死亡，追徵債權消滅」，駁回政府請求。

▲▼全斗煥生前因罹患多發性骨髓瘤而身形憔悴、體重暴跌，今年8月出庭時以「呼吸困難」為由離開法庭。（圖／達志影像／newscom）

▲全斗煥生前因罹患多發性骨髓瘤而身形憔悴、體重暴跌，2021年8月出庭時以「呼吸困難」為由離開法庭。（圖／達志影像／newscom）

目前檢方已提出上訴，案件將於11月20日在首爾高等法院進行二審宣判。全斗煥生前2200億韓元的追繳金額中，仍有約860億韓元尚未收回。

據悉，全斗煥的遺孀李順子目前仍居住在延禧洞自宅，並由警方安排專責警護人員24小時守護。

南韓制度規定，卸任總統及其家屬可獲得10年官方特勤禮遇，若有需要可延長5年，期滿後則移交警方負責隨扈工作。南韓國會議員楊富男（共同民主黨）公開的資料顯示，2024年投入該警護隊的經費達2245萬韓元，包含水電、維護及差旅等開支。不過，具體警護人數仍屬機密，但至少有5名警員駐守。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞南韓全斗煥獨裁者骨灰

