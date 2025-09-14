10歲對「女同學媽媽」一見鍾情！　日男23年後娶回54歲美魔女

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一對相差21歲的新婚夫妻近日引發網路熱議，然而引發討論的原因並不只是兩人是相差超過20歲的姐弟戀，更因為女方竟是男方小學同學的母親。雙方首次見面是在小學的班親會上，男方一見鍾情，直到長大後才展開猛烈追求，並成功娶回美嬌娘。

ABEMA於12日公開這對相差21歲夫妻的甜蜜新婚日常，女方是54歲的小綠（みどり，音譯），男方則是33歲小勇（イサム，音譯）。節目中曝光了兩人在靜岡縣婚房內的新婚生活，兩人親密互動也引起觀眾熱烈討論。

事實上，兩人的初遇非常特別。小勇是小綠女兒的小學同班同學，當年年僅10歲的小勇在某次班親會中注意到小綠。直到多年後重逢，他才坦言自己其實對小綠一見鍾情，並展開猛烈追求。

起初小綠以為他只是玩笑，但在小勇的熱烈追求後，感受到「這世上沒有第二個人能如此真心對待我」，最終答應交往。

交往2年後，小勇提出結婚，但小綠卻因考量到希望男友能和同齡人結婚、甚至有孩子，因此對於結婚提議猶豫不決。小綠的父母更是因為雙方年齡差距強烈反對。

為了證明決心，小勇在短短1周內買下土地、1個月完成設計，並在10個月內建好新房子。這份行動力讓小綠深受感動，更讓岳父母終於接受這段感情。在新房落成的同時，兩人也正式登記結婚。