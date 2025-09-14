床墊發霉＋綁鐵鍊！韓籍勞工撰「囚禁日記」　揭美突襲非人道待遇

▲現代汽車與LG新能源遭美國執法當局逮捕的475名勞工，被送往喬治亞州福克斯通移民和海關執法局處理中心拘留。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池工廠4日遭美國移民與海關執法局（ICE）等單位突襲，逮捕逾300名韓籍勞工，其中包括持有合法B-1短期商務簽證的員工A某。他被羈押7天後公開「囚禁日記」，揭露期間不僅遭執法人員嘲笑是「北韓人、火箭人」，更被迫睡在發霉的床鋪、飲用帶異味的水，凸顯美方執法過程人權爭議。

A某返回南韓後向《韓聯社》透露，自己是以合法B-1簽證赴美參加工作會議與教育培訓，卻在毫無解釋的情況下在工地被美國執法當局突襲逮捕，甚至來不及攜帶護照與證件。他回憶，ICE人員要求勞工們填寫所謂「外國人逮捕令」文件，卻未提供任何說明，也未告知「米蘭達警告」，許多人誤以為簽完就能獲釋，結果反被戴上紅色識別手環。

在漫長等待與壓迫氛圍下，A某被綁上塑膠束帶，與其他人一同被押送至拘留設施。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

他描述，押送車內空氣污濁、散發尿騷味，卻沒有開空調，拘留後更被塞進72人共用的臨時房間，僅有4個馬桶和2個小便池。房間無法見天日，床墊發霉，環境極度惡劣。他被迫用友人給的一條毛巾裹身取暖，甚至有人將毛巾放進微波爐加熱後再披在身上，飲用水則帶有異味。

在拘禁第3天，ICE才開始逐一面談。A某回憶，當他自述持B-1簽證並僅為工作出差時，執法人員先詢問是否來自南韓，隨即以「North Korea（北韓）」、「Rocket Man（火箭人，川普2017年嘲諷金正恩時的用語）」等詞語嘲笑，令他倍感羞辱。當他質疑，「為何合法簽證也要被捕」時，對方僅回應，「我也不知道，上面的人認為你們是非法的」。

拘禁第4天，南韓外交部及總領事館人員得以探視。他們告訴被捕勞工，「最重要的是先回國，所有文件一律先簽名，否則爭議一旦發生，可能被長期羈押數個月甚至數年」。

領事館表示，一旦簽署文件，將會被強制遣返並取消簽證，最後搭乘包機返韓。這番說法令A某感到憤怒，「（南韓）外交部只專注讓我們盡快回國，卻沒有釐清B-1簽證為何會被認定為非法」。

▲▼遭美國移民當局拘留數日的韓籍勞工，12日下午搭乘南韓政府包機返抵仁川機場。（圖／達志影像／美聯社）

A某指出，直到第4天深夜才正式完成入所手續，被迫換上囚服，接受體檢量測各種數據，並分配到2人一室的牢房。他在「囚禁日記」中描述，期間無法獲知確切釋放時間，焦慮情緒不斷升高。最終，他與其他被捕者在第7天凌晨獲得釋放，隨即被送往亞特蘭大機場，搭乘大韓航空包機返回南韓。

據悉，此次事件共有330人被捕，其中316人為韓國籍，14人為外籍人士。儘管部分ICE人員私下承認「這是執法失誤」，但在整個過程中，受害者卻飽受屈辱與不人道待遇。A某「囚禁日記」曝光後，引發韓國社會輿論關注，質疑美國在執法過程中是否涉及濫權與歧視。