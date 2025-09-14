　
國際

北韓再警告！金與正批美日韓軍演「危險遊戲」　朴正天嗆強硬反制

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正再度砲火全開。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正再度砲火全開。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓將於15日至19日舉行以防範遏制北韓核武威脅為目的的「核、常規武器聯合桌上演習」（CNI TTX），代號「鐵鎚」（Iron Mace）。同時，美日韓也將展開多領域聯合軍演「自由之刃」（Freedom Edge）。消息一出，北韓（朝鮮）再度表達強烈不滿，金與正與朴正天相繼發表談話，揚言若美日韓繼續挑釁，北韓將進行更強烈的反制。

根據北韓官媒《朝中社》今（14）日報導，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正針對即將展開的美日韓軍演發表談話，直言「在朝鮮民主主義人民共和國（北韓）周邊炫耀武力，絕不會為美日韓帶來好的結果」。她指出，美國與南韓早已擬定「朝鮮半島核威懾及核作戰指針」，此舉本身就是極其危險的構想。

金與正指出，如今現任政府（南韓李在明政府）仍延續前任尹錫悅的政策，堅持進行美韓軍演，等同赤裸裸地展現反對北韓的對抗姿態，導致北韓不得不做出嚴正回應。

儘管金與正未點名提到南韓總統李在明與美國總統川普，但她批評，即便兩位領導人對促成與北韓對話表現出積極態度，卻仍繼續舉行聯合軍演，這與所謂「對話」形成強烈矛盾。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出向《韓聯社》分析，這番言論顯示北韓藉此對美國與南韓施壓，要求停止軍演，否則永遠無法推動南北韓對話、和解與合作。

▲▼勞動黨中央委員會書記朴正天。（圖／達志影像）

▲朝鮮勞動黨中央委員會書記朴正天。（圖／達志影像）

朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天也於14日發表談話，措辭同樣強硬。他直斥美日韓聯合軍演是「針對我國（北韓）進行核武器使用的公然核戰演習」，更形容為「最全面、最具攻擊性的侵略戰爭預演」。他強調，目前局勢證明北韓必須不斷增強戰略力量，才能保障自身安全並維護地區穩定。

朴正天進一步警告，美國及其盟友若持續挑釁，北韓的反制措施將會更明確。他要求美日韓立即停止加劇區域緊張的危險遊戲，否則後果將由對方承擔。他補充，在敵對行為不斷升級之際，北韓將作出「非常負責任的選擇」，顯示北韓或正醞釀新一輪軍事行動。

根據《韓聯社》，南韓統一研究院資深研究員洪敏（音譯）解讀稱，北韓此番聲明可能是為9月至12月間可能進行的重大武器試驗鋪路，藉由強調「美國與南韓發動軍演挑釁」來正當化自身行動。他預測，北韓可能會推進「核與常規武器相結合」的軍事戰略，藉此展示回應美日韓軍演的能力。

據悉，金正恩11、12日視察國防科學院裝甲防禦武器研究所時表示，明年舉行朝鮮勞動黨第9次代表大會時，將會提出「核武與常規武器並進」的國家軍事政策。

每日新聞精選

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鶯歌老街空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」
快訊／8縣市大雨特報！　大雷雨轟嘉義1小時
打民進黨2年「燒光上億」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好
男導演疑私會于朦朧！不在場證明對話爆造假　被控現身命案現場
「關鍵改判」奪季軍！　總教練還原：曾聖恩逐出場將申訴
F級「日本最可愛學生」AV出道！　親曝棄偶像路原因
景美夜市店家遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金與正美韓聯合軍演自由之刃

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

