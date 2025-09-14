切下男友乳頭！23歲「蛇蠍櫻花妹」憂男友出軌　變態手段曝

▲被告使用多種殘虐手段控制、監視被害人。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本一名23歲女子因涉嫌切斷同居男友的乳頭與手指，被因重傷害罪嫌逮捕起訴。由於被害人曾出現在知名實況主的頻道中，因此事件曝光後也引發巨大關注。根據調查，除了傷害行為，該名女子對被害人有極高控制慾，不但禁止對方使用手機，還在家中安裝監視器。

根據NEWS POST SEVEN報導，大阪地方法院9日開庭審理一起駭人聽聞的案件。23歲被告使用獵奇手法虐待、控制被害人，引發網路討論，因此開庭當天也吸引許多網友與媒體圍觀，法庭外甚至設置欄杆與人員管制，場面相當罕見。

庭審開始前，原告律師認為，被告為女性，且享有無罪推定，因此要求不可當庭公開被告的住址與事件地點。法院最終同意在部分細節上做出保護，未讓她的現居地與案發地點在法庭上被揭露。

起訴書指出，被告涉嫌對當時21歲的同居男友犯下3起重傷害案件。第一起是用剪刀切斷男方左乳頭，導致需治療10天；第二起是持斧頭砍斷男方左手無名指，造成不可逆的永久傷害；第三起則是用拳頭多次攻擊男方耳鼻，導致需要3天療養。

對此，被告否認前兩起，並辯稱「並非我所為」，至於第三起攻擊事件，她則聲稱是因遭被害人掐住脖子才會反擊，且不認為對方因此受傷。

她在庭上聲音輕柔，但態度明確，堅稱並無犯行。其辯護律師也主張第三起是正當防衛，且受傷與行為之間是否有直接因果關係仍需釐清。

檢方則在庭上還原事件始末，指出被告高中畢業後曾輾轉於多份工作，案發時在酒店擔任員工。雖無前科，但是在此之前就曾經有對被害人施暴的經歷。據了解，兩人2021年相識，當時被害人還是高中生，直到2023年才開始交往並半同居。

檢方揭露，被告控制欲強烈，因為害怕被害人對其他女性產生好感，禁止其使用手機，還聲稱「喜歡看對方忍痛的模樣」，甚至用刀劃傷男友的臉，並把對方痛苦的樣子拍下來。

交往半年後，被告因發現男友使用手機而憤怒，甚至持刀恐嚇索財，因此留下前科。

雙方分分合合多次，直到2024年7月開始正式同居。不過被告竟將男方的存摺與財物鎖進保險箱，並在家中安裝攝影機，要求對方在她不在時也必須停留在鏡頭範圍內，全天候監視。

她還在被害人與其父母之間挑撥離間，逼對方說壞話破壞親情，並以言語打壓，常說「分手就等著去死吧」、「沒人會喜歡你」等，逐步在心理上完全控制對方。