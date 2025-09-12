被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

記者賴文萱／高雄報導

民進黨議員鄭孟洳、議員參選人張以理今（12）日踢爆，「美濃大峽谷」其中一名地主為無黨籍高雄市議員朱信強特助石麗君，她在國民黨立委柯志恩會勘時還現身，根本「自盜自演」。對此，柯志恩回嗆，根本不知道該名助理背景，她就是不知道利益背後誰在做盤根錯節的事情，才可以勇敢發言！另也轟高雄市政府等到揭弊後才震怒重罰「螺絲鬆了」。

▲遭揭露與盜採地主同框「自盜自演」，柯志恩爆氣回嗆。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據綠營揭露內容，「美濃大峽谷」案其中一名盜採地主，竟然就是與柯志恩一起會勘的朱信強議員特助石麗君，綠營狠批柯志恩演了一齣「自盜自演」的荒謬鬧劇，根本翻車。

▲綠營揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，柯志恩爆氣回應，「我們的鄉土被破壞，我不是要翻車，我是要翻臉」，重申朱信強的助理只是跟在旁邊，她根本不曉得該名助理的背景，且是吉洋里里長帶著團隊去現場，告訴大家發生什麼事情，還有里民投訴他們種植的作物遭到殘害，路也坑坑巴巴的狀況。

柯志恩反問，「週邊是什麼樣的人，我需要了解嗎？」她並說，退一萬步講，知道她是什麼樣的人，這些事實都在那個地方，我因為她是什麼樣的人就不去嗎？「我就是因為不像他們跟利益團體有很多糾葛，我完全不知道利益背後到底是誰在做盤根錯節的事情，就是不知道才可以勇敢發言！」

柯志恩說，她就看到什麼，別人跟我們陳情爆料什麼，就過去看，看到之後發現問題，就來找出問題的解決方法。「我看到任何的人，只要遇到這種國土被破壞，就是應該翻臉。」

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於近來高雄接連被踢爆農地被濫墾，淪為垃圾場，柯志恩今也邀集國民黨議員及市府相關單位到現場會勘，她說，近來由於民眾陳情，才不斷揭發高雄這些農地遭不法業者濫墾回填廢棄物，並非針對哪一行政部門，而是有太多民眾，向高雄市府陳情未得到回應、處理，在求助無門之下，只好找上我。

在她和國民黨議員聯手監督下，高雄市府針對不法案場一一開罰，但她反問，「既然開罰，為何不在民眾陳情檢舉時就處理，卻而要到「揭弊」後才震怒、重罰，請問之前呢？」等到揭弊後才震怒重罰「螺絲鬆了」。

柯志恩強調，美濃大峽谷引發國人公憤，除釐清真相、嚴懲，還須從中央全面修法、強化所有配套措施，才能有效杜絕。