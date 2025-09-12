　
政治

綠營控柯志恩揭美濃大峽谷有貓膩　聯手地主「自盜自演」　

▲綠營揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

記者賴文萱／高雄報導

國民黨立委柯志恩近期揭發「美濃大峽谷」土石盜採案，引發社會關注，不過，民進黨議員鄭孟洳、議員參選人張以理接獲在地鄉親爆料，直指遭盜採土地的其中一名地主，竟然就是與柯志恩一起會勘的朱信強議員特助石麗君，指柯志恩演了一齣「自盜自演」的荒謬鬧劇還敢談正義？藍營則反駁，綠營完全搞錯重點，還模糊焦點。

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」 。（圖／記者賴文翻萱攝）

張以理指出，柯志恩為追打美濃大峽谷案，短期內發了四篇貼文，其中一則影片中，柯志恩與朱信強特助石麗君一起現身，根據在地鄉親爆料以及查詢公開地籍資料後，合理推斷石麗君就是其中一塊遭盜採土地的地主。

他進一步分析，透過議員跟市府調閱的資訊，發現石姓地主在113年6月22日購入美濃區成功段470、470-1地號後，同年9月18日經發局就接獲通報，發現該地遭挖6公尺坑洞，並且在10月14日、11月7日會勘後，確認違反土石採取法，於11月裁罰100萬，以及要求回復原狀。

然而，直到今年1月，坑洞更加擴大，同年3月再次開罰後，9月則回填成一座小山丘，裡面一堆磚塊、鐵條、鋁罐。石姓地主在這段期間，竟然還跟著柯志恩去會勘盜採案。

張以理說，根據市府查獲與開罰記錄分析，這是明顯的惡質套利模式，不肖地主出面購買土地，短時間內透過低價合約與行為人串連，接著立即進行盜採與回填，盜採優質砂石牟取暴利，回填不明廢棄物也是暴利，非常可惡。

▲綠營揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」 。（圖／記者賴文翻萱攝）

▲▼張以理與鄭孟洳揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」 。（圖／記者賴文翻萱攝）

▲▼柯志恩揭發美濃大峽谷有貓膩？　綠營曝聯手地主「自盜自演」內幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳則說，最諷刺荒謬的是，柯志恩口口聲聲說「我要查」、「最擔心的是地下水污染」、「你們反應都沒人理」。在旁邊的石麗君還附和：「會成長的東西已經被運走了。」這一幕看在美濃人眼裡有多諷刺，因為這麼惡劣的盜採集團地主，竟然就站在柯志恩身邊！

張以理、鄭孟洳同問柯志恩，找朱信強特助現勘，是利益共同體？還是通風報信？柯志恩裝的正義凜然，帶著盜採地主到犯罪現場拍片，對盜採黑幕視而不見，不斷影射高雄市府包庇不法，要求柯志恩給高雄人、給美濃人一個解釋！

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，國民黨團總召黃香菽表示，民眾來陳情本來就不分身份、不分背景，只要地方有問題，就有權利要求政府處理。黃香菽指出，當天現場是當地里長帶路、由議員及民代助理陪同柯委員去考察，一切公開透明，根本沒有什麼不可告人。

黃香菽進一步表示，柯志恩委員到案場勘查，就是為了揭發真相、解決問題，重點在於市府是否積極執法查緝，而不是誰站在旁邊。她也質疑，難道因為某人有過開罰紀錄，市府就會選擇性執法，放縱其違法行為嗎？

黃香菽強調，市民關心的從來不是陪同的人是誰，而是市府到底有沒有認真執法，張以理搞錯重點還模糊焦點，反而讓市府怠惰執法的事實更被放大。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲交保撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因
葉君璋再談林哲瑄「801事件」
快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手
快訊／柯媽心疼：神明會責罰！
柯文哲交保撤銷　陳智菡「FB被灌爆」！
快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人
把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了
陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

