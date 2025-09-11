興達電廠爆炸　柯志恩：在地6位里長到場關心卻被擋在門外、驅趕

▲國民黨立委柯志恩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對高雄興達電廠9日新建燃氣複循環2號機試運轉期間發生天然氣外洩並引發火警，國民黨立委柯志恩今（11日）表示，她今天特別要求台電未來兩部機組必須做好所有安全檢測才能運轉啟動，並同步通知地方，尤其是第一線的里長；柯也說，地方里長告訴她，有六位里長當晚到現場關心，卻被擋在門外，還被警察驅趕，直到現在仍氣憤不已。

柯志恩11日在臉書表示，今下午她來到永安區公所，與在地里長和里民討論興達電廠事故對地方造成的影響，地方里長告訴她，他們最擔心的，就是安全問題，因為在起火爆炸的第一時間，許多居民都不知道發生何事，直到看到新聞報導，才知道電廠發生事故。

柯志恩說，在地里長質疑，明明興達電廠和周邊六個里，有防災通報網機制，但當天卻完全失能，甚至在地六位里長，當晚到現場關心，卻被擋在門外，還被警察驅趕，直到現在仍氣憤不已；在地居民也不滿，事故發生時，台電廠內人員都撤離了，電廠外的居民卻什麼狀況都不知道，因此向她表達心聲，請她跟台電反應，尤其是社區的預警系統，台電初步提出未來若有事故發生，透過細胞簡訊預警，但在地里長認為，當地多年紀較大長輩，用簡訊通知不如安裝社區的廣播警示系統，可以在第一時間迅速通知所有人。

柯志恩表示，在與里長的座談後，我繼續到高雄興達電廠，聽取台電與興達電廠簡報，她特別要求台電未來兩部機組必須做好所有安全檢測才能運轉啟動，並同步通知地方，尤其是第一線的里長。

柯志恩說，只是興達電廠事故，兩部新機組停止運轉，就造成整個台電的電力調度就出現大問題，必須動用所有備援機組，連核二、核三的輕油機組，都要上場救援，才能讓講備轉容量拉上來，「顯示我們的整體電網有多脆弱」。

柯志恩表示，「我們一再呼籲，民進黨政府不要為了達成『非核家園』的目標，躁進地把核電汰除，就是擔心如在緊急情況下，台灣整體的電力調度是安全無虞的，但以我們看到台電的做法，看得出現在的電力調度是非常吃緊的，現在我們只能祈禱所有的發電機組，都不要出現什麼意外，否則要是造成供電不穩，影響民生企業用電，民進黨難辭其咎」。