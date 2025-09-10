快訊／台中迪卡儂店前8米樹突倒塌！無風雨...車主停半小時中招

記者許權毅／台中報導

台中市今日天氣好、無風雨，中午卻傳出南屯迪卡儂運動用品店的一棵8米大樹突然倒塌，不巧砸中一台停在車格內的休旅車。趙姓車主說，停車約20多分鐘到對面的衛浴用品店逛逛，出來就發現樹倒了。迪卡儂說，該樹確實是自家管轄，會全力協助車主修復。

▲台中南屯迪卡儂的一棵枯樹今日中午突倒塌。（圖／記者許權毅攝）



今日12時10分，南屯迪卡儂運動用品店周邊草地一棵枯老大樹突然倒塌，砸到一台停在正旁邊的一輛棕色轎車，導致車輛天窗、葉子板破損凹陷。該樹疑似蟲害，導致根基乾枯倒塌，所幸現場除了車損，並沒有造成路人受傷。

▲▼該車趙姓車主說，購入車輛約2年，今日停在該處約半小時就遭砸。（圖／記者許權毅攝）

遭砸車的趙姓車主說，大約停車20多分鐘，到對面的衛浴設備用品店看看，也沒有聽到聲響，是出來查看，才發現車子被砸中，完全不曉得過程或樹倒原因，但就意外，好險沒有人受傷。至於該車，購入約2年左右。

南屯里豐樂里長蔡奇洲說明，這棵樹因為枯死倒塌，樹木屬於迪卡儂管轄，非市府管轄，先前就有安排準備要移除，今天突然發生倒塌，好險沒有人員傷亡。

▲▼該樹疑似蟲害導致枯木，今日無風雨情況倒下。（圖／記者許權毅攝）



迪卡儂南屯店表示，本月本來就有準備要進行周邊枯木移除跟復植，今日無風雨，突然倒塌，也感到非常意外，已經聯繫園藝廠商，希望儘速將樹木移除完畢，把人行道跟停車格還給使用者。

迪卡儂說，會全力跟趙姓車主聯繫，請車主回原廠評估損失，以將車輛恢復到原狀為前提，好險車主沒受傷，也感謝警方、消防局以及里長第一時間協助。