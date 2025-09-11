快訊／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手　再加重裁罰1130萬

▲盜採土石挖出「美濃大峽谷」！現場驚見鐵條鋼筋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

不法集團盜採農地砂石，導致高雄美濃農地被挖出「大峽谷」，引發外界關注。高雄市長陳其邁強調，市府將採取強制作法，已跟橋頭地檢署成立聯合稽查小組，有違反法規一律移送檢調偵辦。高市府下重手，啟動強力掃蕩巡查，再加重裁罰美濃新吉洋段盜採案1130萬元，嚴查嚴辦、絕不寬貸。

高市府經發局說明，美濃區新吉洋段1103等6筆地號，今年3月、6月依土石採取法共裁罰300萬元，因逾期未回填整復，已依區域計畫法移送地檢署偵辦中。8月27日市府會同橋檢稽查，行為人已收押。

昨（10）日市府再次前往聯合稽查後，環保局今再依違反廢棄物清理法第36條規定，各重罰地主及行為人各300萬元罰鍰，合計600萬元。經發局今亦再依土石採取法加重裁罰500萬元。地政局今亦依區域計畫法法裁罰30萬元。本案市府共累計重罰1430萬元。

▲高市府下重手，嚴辦美濃大峽谷。（圖／記者賴文萱翻攝）

經發局重申，市府整合市府各單位權管法令及行政作為，已啟動強力掃蕩巡查，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局並於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。

本案現在正由橋檢偵辦中。巿府強調，該類個案市政府一定會同檢調嚴查嚴辦，絕不寬貸。

經發局說，除與檢調單位合作查辦外，市府將持續於美濃、六龜、杉林、旗山區盜採熱區展開農地聯合稽查，一旦如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除，全力打擊盜採行為，從源頭監管遏止不法。同時，也將持續促請中央加速土石採取修法工作納入刑責。