國際

東京港血腥意外！恐怖妖風襲碼頭　工人遭「4噸貨櫃」活活壓死

記者王佩翊／編譯

日本東京港11日發生工安意外，當時碼頭突然吹起一陣強風，竟當場使得5個貨櫃接連倒塌，一名41歲男性工人村上豐原本正在操作堆高機進行作業，隨即遭到重達4噸的倒塌貨櫃壓死。另一名60多歲男性工人則被因倒塌貨櫃擊中胸部受傷送醫。

根據《日本放送協會》報導，警視廳調查指出，這起致命意外發生在11日下午3點30分左右，當時位於大田區令和島東京港貨櫃碼頭因為吹起強風，導致5個貨櫃接連倒塌。

死者村上豐當時正坐在堆高機駕駛座上進行作業，然而巨大的貨櫃傾斜倒下後，直接壓在駕駛艙上，使他當場被壓死。事發現場附近還有多個貨櫃同時倒塌，造成另一名60多歲作業人員胸部挫傷。

令人關注的是，意外發生時東京正遭受強風侵襲。東京管區氣象台記錄顯示，事發的11日下午3時半，該區域正有活躍的積雨雲通過，現場還觀測到閃電。多名在場工作人員向調查人員證實，當時確實有強烈陣風吹襲碼頭區域。

為了查明貨櫃倒塌的確切原因，東京管區氣象台12日下午派遣4名專業人員前往事故現場進行詳細調查。初步調查結果顯示，突發性強風很可能是導致貨櫃倒塌的關鍵因素之一。

東京管區氣象台地域防災推進課課長小鷹博之在接受採訪時表示，「我們正在精查收集到的各項資訊，將持續深入調查當時到底刮起了什麼樣的風。」


