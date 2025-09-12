金正恩暴肥急了！北韓加速推動「公主接班」作業　胞妹金與正獲重用

▲北韓官媒公開相片，證實金主愛隨同其父親金正恩訪中。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩月初攜12歲女兒金主愛抵達北京，出席抗戰勝利80周年紀念活動，女兒更站在父親身邊，獲得高規格待遇。專家分析，這與金正恩過去被父親金正日帶往中國的模式相似，意味北韓正逐步塑造金主愛的接班形象，為第四代世襲埋下伏筆，認為此舉與金正恩本身的健康不安密切相關。

金正恩9月初搭乘專列抵達北京，由中國外長王毅迎接，北韓官媒《朝中社》隨後發布的照片顯示，陪在金正恩身邊的並非勞動黨高層，而是被西方媒體稱為「Kim Ju Ae」的金主愛。北韓官媒播出的紀錄片畫面中，金主愛不僅跟隨父親在北韓駐中國大使館接受幹部問候，更與父親並肩現身公開場合，顯示她的地位已非一般家屬。

▲金正恩與妻女一同亮相，女兒金主愛手上的鑽錶引發南韓媒體討論。（圖／朝中社）

日媒《朝日新聞》首爾支局長牧野愛博分析，北韓歷代最高領導人都有將後繼者「介紹」給中國領導層的傳統。2010年金正恩正式曝光前，也曾跟隨父親金正日出訪中國。如今，年僅12歲的金主愛未有任何公職，卻從今年以來便多次陪同父親參加視察、外交活動，甚至在5月與俄羅斯官員同場亮相，逐漸給北韓民眾塑造「接班人」形象。

北韓的接班程序一向循序漸進，從少數親信知曉，逐步過渡到全國人民熟知。金正日時期，金正恩被以「青年大將」的稱號營造神秘感正式亮相。如今，金主愛被安排在公開場合多次出現，正是讓國內逐步接受其可能成為「未來領導者」的重要階段。

▼金與正2023年9月曾陪同金正恩訪俄。（圖／VCG）

▲金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

更值得注意的是，今年6月金正恩與女兒在元山葛麻海岸觀光地區竣工儀式上罕見同框。畫面中，當金正恩與金主愛現身時，妻子李雪主與外務相崔善姬立刻退到一旁、且神色慌張，這在重視長幼秩序的北韓極為反常。專家指出，這種特殊安排進一步凸顯女兒的「後繼者」地位。

南韓前統一部長康仁德直言，「以現階段觀察，金主愛就是最有可能的接班人」。他指出，北韓急於啟動接班程序，恐怕與金正恩健康堪憂有關，尤其金正恩的體重從80公斤一度暴增至140公斤，外界懷疑他可能罹患糖尿病與痛風。

對此，日本政府前高官分析，2021年北韓設立「第一書記」一職，很可能是為了防範未然。倘若金正恩在金主愛正式接班前病倒，唯一能暫代的就是金正恩的胞妹金與正。不過專家提醒，金與正一旦過度受重用，恐在政權內部形成潛在威脅，因北韓歷來不乏「部下擁立」的歷史。

►南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」