東京羽田機場跑道受損！暴雨雷擊112航班延誤　2萬名旅客受影響

▲由於11日下午暴雨和雷擊，導致東京羽田機場地勤作業全面暫停、航班延後或取消，航廈擠滿等候辦理手續的旅客。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本關東地區從昨（11）日下午起便降下破紀錄的暴雨，因為伴隨著雷擊，導致羽田機場全面暫停地勤作業。今（12）日下午，羽田機場A跑道確認出現瀝青剝落，當局臨時封閉跑道。同時，受雷雨影響，12日仍有超過100個航班取消或延誤，影響旅客超過2萬人。

羽田機場擁有4條滑行跑道，其中A跑道在12日下午1時前被發現部分路面瀝青剝落，隨即封閉進行修補作業，預計至下午3時完成。東京空港事務所表示，其他跑道仍正常運作，對整體航班影響暫時有限，但將持續調查剝落原因。

此外，11日雷雨導致地勤作業一度中斷，日本航空（Japan Airlines）與全日空（ANA）合計129個航班取消。受此影響，12日航班調度持續受阻，截至中午，全日空已取消70班、日本航空取消42班，影響旅客人數超過2萬人。航空公司提醒旅客，務必透過官方網站確認最新航班狀況，避免行程受阻。

日本氣象當局指出，關東地區近日降雨集中且伴有雷擊，造成機場跑道受損及地面作業中斷，預計未來仍可能出現瞬間強降雨。羽田機場方面已加強巡查與維護，確保航班安全運行，同時持續修復受損跑道。

