國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威逼韓國就範！美商務部長施壓開嗆「不會再通融」：乖乖付關稅吧

▲▼美國商務部長盧特尼克與南韓總統李在明握手。（圖／達志影像）

▲美國商務部長盧特尼克與南韓總統李在明握手。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國商務部長盧特尼克證實，美方正向南韓施壓，要求南韓接受在協議文件上簽字、或是支付關稅，並以日本作為比較，強調不會再給南韓「任何通融」。同時，南韓對美國移民當局在喬治亞州突襲現代汽車及LG新能源電池工廠、拘禁317名韓籍勞工一事相當不滿。南韓總統李在明強調，政府不會作出有損國家利益的決定。

根據韓媒《News1》，盧特尼克於當地時間11日接受美媒CNBC專訪時指出，美韓貿易協議雖已達成口頭共識，但南韓尚未完成書面簽署，導致協商陷入僵局。他直言，「日本已經完成簽署，南韓必須做出選擇：接受協議、或是支付關稅，選項非黑即白，沒有其他選擇餘地。」

盧特尼克提到，李在明8月訪問白宮時並未簽署貿易協議，「我們並未真正討論貿易，因為文件尚未簽署，魔鬼藏在細節裡。」

盧特尼克更表示，日本雖然原本市場開放程度低，且美國製汽車在日本市場僅占6%，但最終卻同意投資5500億美元，被視為美方貿易策略的成功範例，暗示南韓應效法。

▲▼美國商務部長盧特尼克向南韓施壓。（圖／達志影像）

▲美國商務部長盧特尼克向南韓施壓。（圖／達志影像）

報導指出，雖然南韓已同意透過3500億美元大規模對美投資及1000億美元美國能源採購計畫，將雙邊汽車與零部件關稅從25%降至15%，但在投資基金運作方式、收益分配等細節上仍存分歧，美方甚至要求收益分配模式比照日本，分潤比例偏向美國。

對此，李在明昨（11）日在就職百日記者會上明確表示，「以國家利益為優先，絕不接受有損國家利益或不合理的協議，也不會進行任何暗中協議」。

此外，南韓政府計畫將美方近期在喬治亞州對現代汽車及LG新能源電池工廠勞工拘禁事件，作為談判籌碼。南韓總統辦公室政策室長金容範表示，若未能達成協議，包含美韓造船業合作計畫「MASGA」（讓美國造船業再度偉大）在內等投資專案恐受影響，政府正綜合考量各項因素以利談判。

對於美方再度施壓開放稻米與牛肉等農畜產品市場，南韓政府也明確表示，「不會開放」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

啦啦隊長「大庭廣眾換衣服」！超兇上圍被拍 友驚：這18禁吧
爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安
勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！
水塔腐屍！身高175體格壯碩　上身赤裸穿七分褲
午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」
水塔腐屍爛到臉部難辨識！屍臭味爆衝...水質濁黃
赴日注意！東京「破紀錄」暴雨　JR站淪洗車機

關鍵字：

北美要聞日韓要聞盧特尼克對等關稅川普關稅關稅南韓李在明

