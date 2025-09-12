　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

水野清隆在去年接受訪問時，說自己不知道長壽原因是什麼。（翻攝自X）

▲水野清隆在去年接受訪問時，說自己不知道長壽原因是什麼。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本厚生勞動省近日公布100歲以上人瑞數量，超過9.9萬人，創下歷史新紀錄，其中女性超過8成，最高齡女性是114歲的賀川滋子，最長壽男性則是111歲的水野清隆，有趣的是，去年水野清隆接受採訪時，對於長壽原因他表示「不太清楚」，不過今年倒是開心地侃侃而談。

日本厚生勞動省從1963年開始統計百歲以上人瑞人口數字，當時只有153人，不過隨著醫療和科學進步，人類逐漸變得更加長壽，今年統計至9月1日為止，日本國內人瑞共超過了9萬9000人，創下新紀錄，比起前一年增加了4644人，已經連續55年數字成長。

其中，女性8萬7,784人占了8成以上，最高齡的女性是住在奈良縣的賀川滋子奶奶。

最長壽男性則是住在靜岡縣的111歲水野清隆爺爺。水野清隆在去年接受媒體訪問時，對於長壽的祕訣他表示「不太清楚餒」，不過今年他大方跟大家分享，「最重要的就是不要為事情煩惱，我從很年輕的時候開始，就不太會鑽牛角尖了呢！」目前和家人一起生活的水野清隆，每天早上6點半起床，三餐都不挑食，最大的興趣就是聽相撲和運動賽事的實況轉播。


更多鏡週刊報導
醫師揭密6大長壽食物　女性每日喝綠茶可降低30%死亡風險
等同人類152歲！全世界最長壽貓咪過世　主人哀悼：想念她
有片／東京暴雨成災！商店街變小河「自行車漂過去」　羽田機場雷擊暫停起降

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
葉君璋再談林哲瑄「801事件」
快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手
快訊／柯媽心疼：神明會責罰！
柯文哲交保撤銷　陳智菡「FB被灌爆」！
快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人
把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了
陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」
快訊／柯文哲交保撤銷　開庭時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

加州深海超萌新物種！　科學家揭「粉色蝸牛魚」神秘面紗

東京港血腥意外！恐怖妖風襲碼頭　工人遭「4噸貨櫃」活活壓死

吉隆坡機場旁「腐爛女屍」只剩頭骨！警連查12人　身分仍成謎

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

住凱悅遇縱火「烈焰封死逃生路」　印度女遊尼泊爾跳窗逃生亡

金正恩暴肥急了！北韓加速推動「公主接班」作業　胞妹金與正獲重用

川普右臉「嘴角歪斜」畫面曝！還偷打瞌睡　網疑：中風前兆

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」！媽媽陪同仍受害　兇嫌長相曝

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

加州深海超萌新物種！　科學家揭「粉色蝸牛魚」神秘面紗

東京港血腥意外！恐怖妖風襲碼頭　工人遭「4噸貨櫃」活活壓死

吉隆坡機場旁「腐爛女屍」只剩頭骨！警連查12人　身分仍成謎

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

住凱悅遇縱火「烈焰封死逃生路」　印度女遊尼泊爾跳窗逃生亡

金正恩暴肥急了！北韓加速推動「公主接班」作業　胞妹金與正獲重用

川普右臉「嘴角歪斜」畫面曝！還偷打瞌睡　網疑：中風前兆

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」！媽媽陪同仍受害　兇嫌長相曝

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消13日比賽

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

下一個林哲瑄？葉君璋直覺點名宋晟睿、郭天信　曾聖安最像他

楊祐寧升格3寶爸！　「Melinda甜曬合照」性別曝光

快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手要求一個月內妥善處理

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河　吹風喝特調超chill

特色農產限定！　番路鄉農會商品獨家登場微風超市

【我不要下來！】狗狗堅持要人抱　撒嬌模樣眾人忍不住笑XD

國際熱門新聞

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

丈夫不舉　女遭公公闖進房間「幫忙生小孩」

Costco再出包　全面召回「杜拜巧克力」！

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離

川普宣布　將追授柯克「總統自由勳章」

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

護士毒殺13嬰　健康寶寶心肺衰竭亡

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

看好下週降息　美股勁揚617點

赴日注意！東京、神奈川「破紀錄」雨灌地鐵

美眾院通過國防授權法　援台預算增至303億

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

更多熱門

相關新聞

羽田機場跑道受損　暴雨雷擊112航班延誤

羽田機場跑道受損　暴雨雷擊112航班延誤

日本關東地區從昨（11）日下午起便降下破紀錄的暴雨，因為伴隨著雷擊，導致羽田機場全面暫停地勤作業。

沖繩疑出現「龍捲風」！日氣象廳發注意報

沖繩疑出現「龍捲風」！日氣象廳發注意報

赴日注意！東京、神奈川「破紀錄」雨灌地鐵

赴日注意！東京、神奈川「破紀錄」雨灌地鐵

日本派4架F-15戰機至加拿大及歐洲

日本派4架F-15戰機至加拿大及歐洲

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

關鍵字：

人瑞長壽日本賀川滋子水野清隆

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面