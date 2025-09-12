日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

▲水野清隆在去年接受訪問時，說自己不知道長壽原因是什麼。（翻攝自X）

日本厚生勞動省近日公布100歲以上人瑞數量，超過9.9萬人，創下歷史新紀錄，其中女性超過8成，最高齡女性是114歲的賀川滋子，最長壽男性則是111歲的水野清隆，有趣的是，去年水野清隆接受採訪時，對於長壽原因他表示「不太清楚」，不過今年倒是開心地侃侃而談。

日本厚生勞動省從1963年開始統計百歲以上人瑞人口數字，當時只有153人，不過隨著醫療和科學進步，人類逐漸變得更加長壽，今年統計至9月1日為止，日本國內人瑞共超過了9萬9000人，創下新紀錄，比起前一年增加了4644人，已經連續55年數字成長。

其中，女性8萬7,784人占了8成以上，最高齡的女性是住在奈良縣的賀川滋子奶奶。

最長壽男性則是住在靜岡縣的111歲水野清隆爺爺。水野清隆在去年接受媒體訪問時，對於長壽的祕訣他表示「不太清楚餒」，不過今年他大方跟大家分享，「最重要的就是不要為事情煩惱，我從很年輕的時候開始，就不太會鑽牛角尖了呢！」目前和家人一起生活的水野清隆，每天早上6點半起床，三餐都不挑食，最大的興趣就是聽相撲和運動賽事的實況轉播。



