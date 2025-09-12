水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

▲網傳「假冒台電、水費紙本帳單」，經證實是假消息 。（圖／翻攝台灣事實查核中心）



網搜小組／劉維榛報導

網傳最近出現「假冒台電、水費紙本帳單」的新型詐騙手法，還稱類似案件呈現爆炸性成長，「讓上百家庭破產」。經過查證後，台灣事實查核中心說明無此狀況，反而提醒民眾，要注意電子郵件、簡訊詐騙，詐騙集團會附上連結並要求繳納水電費，再三提醒「切勿點入不明連結」。

台灣事實查核中心指出，最近網路瘋傳影片「台電、自來水公司聯手警告，近半年出現假冒水電費紙本帳單的新型詐騙」，內容還稱，詐騙集團透過偽冒公營事業實體帳單，透過不法手段獲取用戶姓名及地址，再完美複製台電與水公司帳單的紙質、公司標誌、排版方式，並附上假的QR Code，導致民眾不慎把錢轉給詐騙集團。

不僅如此，影片更瞎扯「警政署165反詐騙專線」的數據，接著誆稱「這類假冒紙本帳單詐騙的手法在近半年內呈現爆炸性的增長，並非個案。」聳動消息曝光後，引發人心惶惶。

對此，台灣事實查核中心向165反詐騙專線求證，目前根本未受理「台電、水費紙本帳單」詐騙相關案件，更沒有傳言所說的「半年來此類案件呈爆炸性增長」狀況。

台電方面也闢謠，目前並未聽聞有用戶遭「偽冒紙本電費帳單」手法詐騙的案例，但值得注意的是，過去曾有數種電費詐騙型態，包括假冒台電「電子帳單」名義釣魚、發送附上繳費連結的催繳簡訊、電話方式詐騙。

簡訊催繳部分，台電說明，2024年起已由111政府專屬短碼簡訊平臺發送，不會提供任何引導連結，若是提供任何網址連結的催繳簡訊，都是詐騙訊息；在電子郵件部分，只要發現有「遮電號、無地址、壓縮檔」3大特點，就是詐騙釣魚信件。

▲台電提醒，催繳簡訊不會有任何連結網址。（示意圖／記者周宸亘攝）

至於電話提醒繳費的話，台電說，電話語音內容播放完畢就會結束通話，不會轉接客服人員；若由台電人員致電提醒繳費，既不會要求核對民眾身分證字號，也不會將電話轉接警察機構或提供匯款帳號，民眾可藉由上述幾點判斷是否為詐騙電話。

而自來水公司方面，副總經理兼發言人武經文表示，目前各區管理處均未接獲用戶針對「假紙本水費帳單詐騙」的相關投訴，不過，水公司會持續注意是否出現此型態的詐騙案件。真正的水費催繳簡訊裡並不會提供短網址連結，如用戶接獲任何可疑簡訊或電話，請務必提高警覺。

關於該假消息影片的來源為何？資安專家表示，這是典型的為了吸引流量而製作的內容農場影片，製作影片者刻意挑選詐騙、健康等一般民眾較為關心的題材，目的可能是先「養帳號」，等到吸納一定的追蹤人數後，再出售帳號獲利。