　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

▲▼ 。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

▲網傳「假冒台電、水費紙本帳單」，經證實是假消息 。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

網搜小組／劉維榛報導

網傳最近出現「假冒台電、水費紙本帳單」的新型詐騙手法，還稱類似案件呈現爆炸性成長，「讓上百家庭破產」。經過查證後，台灣事實查核中心說明無此狀況，反而提醒民眾，要注意電子郵件、簡訊詐騙，詐騙集團會附上連結並要求繳納水電費，再三提醒「切勿點入不明連結」。

台灣事實查核中心指出，最近網路瘋傳影片「台電、自來水公司聯手警告，近半年出現假冒水電費紙本帳單的新型詐騙」，內容還稱，詐騙集團透過偽冒公營事業實體帳單，透過不法手段獲取用戶姓名及地址，再完美複製台電與水公司帳單的紙質、公司標誌、排版方式，並附上假的QR Code，導致民眾不慎把錢轉給詐騙集團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，影片更瞎扯「警政署165反詐騙專線」的數據，接著誆稱「這類假冒紙本帳單詐騙的手法在近半年內呈現爆炸性的增長，並非個案。」聳動消息曝光後，引發人心惶惶。

對此，台灣事實查核中心向165反詐騙專線求證，目前根本未受理「台電、水費紙本帳單」詐騙相關案件，更沒有傳言所說的「半年來此類案件呈爆炸性增長」狀況。

台電方面也闢謠，目前並未聽聞有用戶遭「偽冒紙本電費帳單」手法詐騙的案例，但值得注意的是，過去曾有數種電費詐騙型態，包括假冒台電「電子帳單」名義釣魚、發送附上繳費連結的催繳簡訊、電話方式詐騙。

簡訊催繳部分，台電說明，2024年起已由111政府專屬短碼簡訊平臺發送，不會提供任何引導連結，若是提供任何網址連結的催繳簡訊，都是詐騙訊息；在電子郵件部分，只要發現有「遮電號、無地址、壓縮檔」3大特點，就是詐騙釣魚信件。

▲▼台電,限電,停電,電費帳單,停電組別,輪流限電,用電,供電。（圖／記者周宸亘攝）

▲台電提醒，催繳簡訊不會有任何連結網址。（示意圖／記者周宸亘攝）

至於電話提醒繳費的話，台電說，電話語音內容播放完畢就會結束通話，不會轉接客服人員；若由台電人員致電提醒繳費，既不會要求核對民眾身分證字號，也不會將電話轉接警察機構或提供匯款帳號，民眾可藉由上述幾點判斷是否為詐騙電話。

而自來水公司方面，副總經理兼發言人武經文表示，目前各區管理處均未接獲用戶針對「假紙本水費帳單詐騙」的相關投訴，不過，水公司會持續注意是否出現此型態的詐騙案件。真正的水費催繳簡訊裡並不會提供短網址連結，如用戶接獲任何可疑簡訊或電話，請務必提高警覺。

關於該假消息影片的來源為何？資安專家表示，這是典型的為了吸引流量而製作的內容農場影片，製作影片者刻意挑選詐騙、健康等一般民眾較為關心的題材，目的可能是先「養帳號」，等到吸納一定的追蹤人數後，再出售帳號獲利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
于朦朧爆「拒潛規則」遭冷凍3年！　2月前工作室突註銷
Lulu、陳漢典遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點
吳宗憲「百萬紅包」有但書！　陳漢典Lulu鬆口全說
U18換投「球用丟的」網炸鍋！　總教練廖宏淵回應了
陳漢典閃婚親友嗨！陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝光
台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

自認坦蕩！陳沂曝「抵制四叉貓」原因：很多人敢怒不敢言

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

2年前就曾拒雪坊優格合作！鬼才阿水曝原因　大票讚：先知

9月嬰感染3成致死率大魔王　家長「這動作」死神手中搶回兒子

別亂賣！保力達B、維士比都是藥　檳榔攤、雜貨店販售挨罰3萬

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

自認坦蕩！陳沂曝「抵制四叉貓」原因：很多人敢怒不敢言

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

2年前就曾拒雪坊優格合作！鬼才阿水曝原因　大票讚：先知

9月嬰感染3成致死率大魔王　家長「這動作」死神手中搶回兒子

別亂賣！保力達B、維士比都是藥　檳榔攤、雜貨店販售挨罰3萬

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

開刀途中「偷溜去跟護士色色」　英醫褲脫一半被抓包

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

丈夫不舉無法圓房　30歲女遭公公硬闖進房間「要幫忙生小孩」

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

鄧愷威恐無緣先發對決道奇3巨投　本人回應強調「心態彈性」

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

沖繩疑出現「龍捲風」！　日氣象廳緊急發布注意報

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

生活熱門新聞

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

SS級閨蜜被劈腿！她不解發文　網揭殘酷真相

台灣活佛爆性騷！　私訊女信徒討清涼照

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

她怨畢旅3天要7290當盤子　遭逆風酸爆

雪坊優格切割四叉貓　「台派女神」開轟

更多熱門

相關新聞

女投資被騙3730萬　男開戶幫洗錢判刑賠百萬

女投資被騙3730萬　男開戶幫洗錢判刑賠百萬

屏東陳姓女子誤信臉書投資廣告，遭詐騙集團設局，短短時間內被騙走高達3730萬元，其中100萬元是經由梁姓男子開設的郵局帳戶流入詐團之手，陳女憤而提告求償。屏東地方法院審理後，認定梁男提供帳戶、協助綁定虛擬貨幣交易所，已構成幫助詐欺與洗錢罪，除判刑5月並科罰金7萬元外，還要再賠償陳女100萬元，全案還可上訴。

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

女提領1463萬「投資」 警銀+議員苦勸2小時阻詐

女提領1463萬「投資」 警銀+議員苦勸2小時阻詐

媽媽被詐400萬　女兒計誘車手趴引擎蓋擋車逮人

媽媽被詐400萬　女兒計誘車手趴引擎蓋擋車逮人

北市信義區1185戶突停電　台電回應了

北市信義區1185戶突停電　台電回應了

關鍵字：

紙本帳單台電自來水公司詐騙事實查核中心農場簡訊網址連結

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

陳漢典是Lulu偶像！《康熙》超閃同框片被挖

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面