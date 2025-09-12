　
社會 社會焦點 保障人權

剝皮式詐騙16人榨乾7千萬　黑幫大哥「扮好人」介紹貸款繼續騙

▲▼刑事局破獲「剝皮式」詐騙，被害人被榨光，還好心中介貸款繼續騙。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局破獲「剝皮式」詐騙，被害人被榨光，還好心中介貸款繼續騙。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局一大二隊在日前破獲詐騙機房以投資名義騙取被害人，被害人被榨乾後，又寄送貸款資料給被害人，讓被害人貸款繼續受騙，警方掌握詐騙集團將被害人給車行老闆、黑幫大哥，別由2人充當貸款媒介，聯繫被害人貸款事宜，再由貸款公司負責核貸，從中抽取10至15%的利潤。

警方調查，46歲的周姓車行幕後金主，與29歲的四海幫海青堂吳姓副堂主合作，取得柬埔寨詐騙機房榨乾的被害人名單，寄送「貸款廣告」，吸引被害人上門貸款，周姓車行老闆再派出業務員出面辦理貸款，充當貸款中介的角色，將資料交給貸款公司核貸。

等貸款下來之後，詐騙集團又再度以投資詐騙名義吸乾被害人，周姓、吳兩人還派人陪同被害人前往銀行假冒債權人應付行員關懷提問及警方盤查，確保被害人順利取得款項後，交付詐團車手，後手則抽取貸款的10至15％佣金，其中有16名被害人，共計被騙走7千萬元，光一名被害人就被騙走1500萬元。

警方得知相關情資後掌握21人涉案，其中周姓男子為新北市樹林區的幕後金主，因為有6條案件遭到通緝，所以找了張姓員工充當負責人負責打理車行業務，自己則是四處逃竄，警方最後在花蓮太魯閣登山口附近逮捕周嫌。

警方發現，周因案遭到通緝四處躲藏，行蹤飄忽不定，且為製造警方查緝斷點，除以權利車作為車行員工接洽被害人之交通工具，並要求一般貸款民眾申辦新門號，做為聯繫詐騙被害人之人頭卡。

警方也陸續展開同步查緝行動，順利查獲四海幫海青堂吳姓副堂主、地政士、金主等人，全案將周姓主嫌等21人依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

枋寮連兩天險遭詐騙　警銀郵聯手成功攔阻

枋寮連兩天險遭詐騙　警銀郵聯手成功攔阻

枋寮地區接連兩天發生詐騙未遂案，9月9日，一名民眾欲在合作金庫枋寮分行匯款350美元至國外帳戶，行員察覺異常報警，發現其因小紅書「黃金投資」廣告受騙，警方即時勸阻成功。未料隔日，枋寮郵局又有民眾遭遇「假交友詐騙」，準備匯款3萬元，幸虧郵局人員及警方聯手攔阻，成功守護民眾財產。分局長盧恒隆到該兩單位頒贈感謝狀，表揚行員，並再次呼籲大家小心各類詐騙手法。

辛苦打工誤信投資虛幣　2個月被騙130萬

辛苦打工誤信投資虛幣　2個月被騙130萬

男砸數萬買點數　警識破「豹哥」詐騙

男砸數萬買點數　警識破「豹哥」詐騙

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

女投資被騙3730萬　男開戶幫洗錢判刑賠百萬

女投資被騙3730萬　男開戶幫洗錢判刑賠百萬

剝皮式詐騙中介貸款

