屏東男遇詐騙！幫「竹聯戰堂豹哥」買點數　說不出遊戲名稱露餡

▲屏東警分局員警勸阻陳男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名50歲陳姓男子，帶著數萬元現金到超商準備購買大量遊戲點數，店查覺有異，連絡員警到場關心，陳男情緒激動，堅稱是為自己玩遊戲所需，卻說不出遊戲名稱。眼尖員警發現他手機正與暱稱「小豹」的人通話，立即識破為援交詐騙套路，直言「是不是竹聯幫戰堂豹哥叫你買點數？」成功突破心防，讓他驚覺受騙，當場打消購買念頭，並連聲感謝警方即時阻詐。

屏東警分局大同派出所日前接獲報案，超商內一名男子疑遭詐騙，警員張智翔及金政達到場後，見王50歲陳姓男子背包內有數萬元現金準備購買遊戲點數，為釐清狀況便先請超商店員暫停結帳，並關心他購買點數的目的，是否有可能遭詐騙等問題。

他起初情緒激動，要員警不要靠近他，並堅稱自己要玩網路遊戲才會購買點數，然而當員警詢問網路遊戲名稱時，他卻無法回答，此時眼尖的員警看見他的手機正與暱稱「小豹」之人通話中，便直接詢問陳男「是不是竹聯幫戰堂豹哥叫你買點數？」並告知這個就是典型的網路援交詐騙，才突破他的心防，相信遭詐騙而放棄購買點數，他也頻頻向員警致謝表示：「多虧你們來，我才能避免被豹哥騙。」

分局長林明波呼籲，詐騙集團常以假援交、假投資，亦或假冒戶政、警政或司法機關，以話術製造恐慌，誘使民眾誤信配合。提醒民眾若接獲類似可疑電話，務必保持冷靜，立即掛斷查證，或撥打165反詐騙專線諮詢，以避免落入陷阱。