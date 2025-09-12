屏東枋寮連2天傳詐騙未遂案　警銀郵聯手及時阻詐

▲枋寮警分局長盧恒隆頒贈感謝狀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮地區接連兩天發生詐騙未遂案，9月9日，一名民眾欲在合作金庫枋寮分行匯款350美元至國外帳戶，行員察覺異常報警，發現其因小紅書「黃金投資」廣告受騙，警方即時勸阻成功。未料隔日，枋寮郵局又有民眾遭遇「假交友詐騙」，準備匯款3萬元，幸虧郵局人員及警方聯手攔阻，成功守護民眾財產。分局長盧恒隆到該兩單位頒贈感謝狀，表揚行員，並再次呼籲大家小心各類詐騙手法。

枋寮警分局枋寮派出所轄內連兩天發生詐騙案，9日合作金庫枋寮分行發現一名民眾準備匯款350美元至國外帳戶，經行員關心詢問後，察覺其可能遭遇詐騙，行員立即通報枋寮派出所到場勸阻，發現其是在小紅書軟體看到「黃金投資買賣」的訊息，對方聲稱「保證獲利，穩賺不賠」，警方立即告知該民這就是常見的投資詐欺，成功使其打消匯款念頭。未料10日，枋寮郵局又有一名民眾疑似遭「假交友詐騙」，欲匯款新臺幣3萬元，幸好也是服務人員警覺異常，即時通知警方前往，最終成功攔阻，讓詐騙集團無法得逞。

盧恒隆分局長表示，這兩起案例印證金融機構行員是防詐的重要守門人。行員主動關懷客戶交易動機，並勇於通報，才能讓警方即時介入，避免民眾財產遭受重大損失。詐騙集團常利用「假投資、假交友、假檢警」等話術，誘使民眾匯款，尤其長者或投資新手更容易成為目標。呼籲民眾遇到「高獲利保證」、「急需金錢協助」或「檢警要求匯款」等情境時，切勿輕易匯款或交付財物，有問題先撥165或是110查證。