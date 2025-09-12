　
社會 社會焦點 保障人權

女投資被騙3730萬　郵局開戶幫洗錢100萬...男判刑還要賠錢

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東陳姓女子誤信臉書投資廣告，遭詐騙集團設局，短短時間內被騙走高達3730萬元，其中100萬元是經由梁姓男子開設的郵局帳戶流入詐團之手，陳女憤而提告求償。屏東地方法院審理後，認定梁男提供帳戶、協助綁定虛擬貨幣交易所，已構成幫助詐欺與洗錢罪，除判刑5月並科罰金7萬元外，還要再賠償陳女100萬元，全案還可上訴。

屏東地方法院近日審結一起投資詐騙案，陳姓女子因誤信臉書廣告進行投資，接連遭詐騙集團誘騙，共損失新台幣3730萬元。陳女不甘血汗錢付諸東流，向涉案的梁姓男子提起民事求償，法院最終裁定梁男須賠償100萬元並支付利息，同時因涉及幫助洗錢及詐欺，也遭判處有期徒刑5月、併科罰金7萬元。

判決書指出，陳姓女子2024年4月30日透過Facebook看到投資廣告，因對內容感興趣，依廣告指示加入LINE聯繫暱稱「王蔓柔」的成員，並進一步接觸「源創國際」客服人員。陳女在對方步步誘導下，深信能獲利豐厚，便投入巨資進行所謂的「股票投資」，未料這其實是詐騙圈套。最終，她至少損失了新台幣3,730萬元。其中，陳女7月4日於銀行臨櫃轉帳100萬元到梁姓男子開設的帳戶，資金隨即被詐騙集團成員轉走一空。

檢警查出，梁男是於2024年6月上旬，在郵局開立帳戶，並辦理約定轉帳，隨後以該帳戶綁定MAX與幣安等加密貨幣交易所，再將帳戶號碼、密碼等資料交予暱稱「陳美如」的不明人士，導致帳戶淪為詐騙集團的提款工具。

法院審理認為，梁男的行為助長詐騙與資金洗白，已觸犯幫助洗錢罪及幫助詐欺取財罪，判處有期徒刑5月，並科罰金7萬元，若未繳納則以勞役折抵。至於陳女的求償部分，法院依據民法第184條及185條規定，認定梁男與詐騙集團屬共同侵權行為人，應對損害結果負責，因此判決他須賠償100萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

