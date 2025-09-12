　
社會焦點

幫老公分擔辛苦打工全沒了！她誤信投資虛幣...2個月被騙130萬

▲陳女投資虛擬幣獲利，發現無法出金才驚覺被騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳女配合警方調出取款的紀男，並順利逮捕查扣相關證據。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名工廠女工，日前到警局報案指稱，透過社交軟體結識男網友，並加入LINE投資群組，以投資USTD（泰達幣）為由，在2個月內以面交的方式，陸續支付的130萬元，當獲利想要出金時，卻屢遭拒絕或推遲，才驚覺遭騙。前天（10日）女工配合警方假意再投資，順利逮捕一名取款車手。

據了解，多年前從越南嫁到台灣的41歲陳姓女子，婚後與丈夫及公婆住在新北板橋地區；陳女除了在家照顧小孩及公婆外，為了分擔先生的經濟重擔，在中和工業區擔任作業員。今年7月陳女刷抖音時，一名網友加入她好友並推薦加入投資line群組，其中的專員介紹投資虛擬幣獲利，並且需下載APP來投資獲利。

▲陳女投資虛擬幣獲利，發現無法出金才驚覺被騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在紀男搜出假投資專員證件。（圖／記者陸運陞翻攝）

不知情的陳女，初期依照指示操作APP，發現都能順利獲利，陳女就決定加碼投入資金，並透過2次面交的方式，將自己130萬元私房錢全部投入。近期陳女打算獲利了結，對方聲稱無法出金，並且需要再繳交保證金，陳女才驚覺遭到詐騙，前往警局報案。

警方了解情況後，讓陳女向對方表示要再加碼，並約定在板橋住處附近面交，等待取款車手45歲紀男出現，警方隨即上前逮捕，並查扣手機1支、工作證及收受贓款等證物；紀男坦承，受雇於詐團前來取款，每單報酬為2000元作為代價。警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪，移送新北地檢署偵辦。

▲陳女投資虛擬幣獲利，發現無法出金才驚覺被騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳女投資虛擬幣獲利，發現無法出金才驚覺被騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

海山虛幣詐騙

