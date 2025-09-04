　
大陸 大陸焦點 特派現場

杭州小麵館一碗麵單價最高9485元　只擺兩張桌子...願者上鉤

▲浙江杭州一間麵館主打「天價麵」，引起網路熱議。（圖／翻攝上觀新聞）

▲浙江杭州一間麵館主打「天價麵」，引起網路熱議。（圖／翻攝上觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州一家僅有兩張桌子的小麵館，近日因推出單碗售價高達2208元人民幣（約9485元新台幣）的「天價麵」惹議。有人專程慕名前往「嘗鮮」，也有人質疑是「流量炒作」，更有網友調侃「願打願挨、願者上鉤」。店主吳先生則強調，對自己手藝有信心，認為定價合理，新品上線半個月已賣出十餘碗，甚至有顧客托人將麵帶回上海。

《上觀新聞》報導，這家麵館自2021年10月開業，今年8月底推出高價新品。其中，「傲世拌川」售價2188元（人民幣，下同），食材包含120克洋蔥、10克鱘魚子醬、270克黃鱔片、400克紅蝦、210克小鮑魚；另一款「茄汁傲世拌川」售價2208元，則在此基礎上增加200克番茄。

▲浙江杭州一間麵館主打「天價麵」，引起網路熱議。（圖／翻攝上觀新聞）

吳先生表示，他早知道會有顧客買單，「不是為了炒作流量，而是我的廚藝值這個價。」他強調，店裡已有上千名老顧客支持。

據了解，該店過去也曾因價格引起外界討論。今（2025）年6月，店內售價最高的麵食從300多元漲至558元、588元，引來探店博主拍攝。影片中，588元的麵多了幾個鮑魚和基圍蝦，與168元的版本相比差別不大，引發「性價比不高」的質疑。

如今，一碗麵的價格直接突破2000元，更讓網路熱議。有顧客直言，「588元能吃一頓小龍蝦自助了！」也有人認為，這是店家利用獵奇心理吸引博主探店，「博主有流量，老闆有利潤。」

▲浙江杭州一間麵館主打「天價麵」，引起網路熱議。（圖／翻攝上觀新聞）

不過，也有顧客採寬容態度，認為店內明碼標價，買不買在於個人選擇。有知情人士透露，該店原由老廚師經營，價格親民，如今接手的年輕老闆改走「特別路線」，藉由高價和話題引流。

律師何生廷指出，在市場經濟環境下，除政府指導價或政府定價外，商品價格由經營者自主制定，「只要商家做到明碼標價，保證食材品質與食品安全，從法律層面而言，將一碗麵定價至2000多元是被允許的。」

何生廷提醒，「若商家存在標價與實際不符、虛假宣傳或以次充好，則可能構成價格欺詐，監管部門可依法介入。」

09/03 全台詐欺最新數據

