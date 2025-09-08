南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

▲台南市鹽水消防隊深入社區，宣導防止炊事不慎火警及AI智慧型瓦斯爐應用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊鹽水分隊8日前往汫水里社區關懷據點，針對廚房常見炊事不慎引發火警情形，宣導使用具熄火安全裝置、溫度感知或時間異常遮斷功能的智慧型瓦斯爐，避免長輩記憶退化或爐火忘關，釀成火災。

根據消防署統計，火災起因第一名為爐火烹調，佔比高達42.6%；其次為電器因素25.7%、遺留火種21.3%，凸顯廚房安全的重要性。

鹽水消防隊提醒，烹調過程應注意抽油煙機積垢、油鍋起火等意外，務必做到「人離火熄」。建議選用具熄火或溫度感知安全裝置的瓦斯爐，避免佳餚長時間烹煮焦化起火，或溢位熄滅爐火導致瓦斯外洩。若遇油鍋起火，務必保持冷靜，蓋上鍋蓋、關閉爐火並靜置2分鐘以上；同時，裝設住宅用火災警報器，可在火災初期發出警示聲響，協助及早滅火或逃生。

市長黃偉哲提醒，烹煮食物必記「人離火熄」，若需長時間燉煮，應設定鬧鐘或使用具定時功能的瓦斯爐，守護生命財產安全。消防局長李明峯則呼籲，家中若有長輩，可選購具防乾燒、自動關火機制的新式瓦斯爐，過熱便會熄火，讓居家防火更有保障。