結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

▲一對夫妻，雙方均有視力上的殘缺，結婚5年打破眾人的刻板印象。（圖／翻攝自杭州日報）



圖文／CTWANT

感人又激勵人心！中國浙江有一對夫妻，結婚5年竟從沒見過彼此，因為2人均有著視力上的殘缺，不過靠著互相扶持，不知不覺走到了現在。雖然生活平淡，卻富有滋味，妻子更稱讚丈夫是十項全能的好男人，性格真誠坦率，很體貼會照顧別人。

根據《杭州日報》報導，孫雯是杭州本地人，右眼全盲，左眼視力剩0.01，劉宇是武漢人，天生全盲。2人2019年在一場視障人群的活動上初次碰面，雖然看不到對方，但經過一番談話下來，2人都覺得很投機，好像有種天生的默契，雖然彼此從沒機會看清楚對方的臉，但最後都被打動。

這次的認識之後，2人關係逐漸升溫，感情也愈來愈親密。不過，孫雯母親不放棄，因為女兒視力已經不好，伴侶若也有視力障礙，恐怕無法照顧彼此，但劉宇打破大眾對盲人的刻板印象，雖然看不見，但從小就有很強的動手能力，10幾歲就會煮飯，也能自己修理家中電器，讓孫雯自豪，「他不光能照顧自己，還能照顧我」。

▲孫雯和劉宇讓很多人對盲人改觀。（圖／翻攝自杭州日報）



小倆口終於在2020年12月24日步入禮堂，那一年孫雯36歲、劉宇33歲，即使可能過了熱戀的年紀，但找到合適的人更重要，轉眼就經過了5年。劉宇會包辦大小事，從不讓孫雯碰廚房的刀具，而孫雯則用左眼僅剩的0.01視力充當「指導」，出門時她會讓劉宇站左邊扶著自己，確保能看到對方模糊的輪廓。

孫雯和劉宇一路走來，讓很多人大改觀，他們只是行動不便，而非不能自理，不只能維持生活，還能追求有品質的人生。雖然2人都說自己「不浪漫」，但他們還是有一些想法，預計等10周年的時候，再拍一組婚紗照當作紀念，「不用老是去搞儀式感，偶爾留下點值得紀念的時刻，生活就很美好了」。

