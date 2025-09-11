美議員提案「砍對台軍援預算」！　眾議院9比422強力否決

▲美國眾議院以9比422的票數否決刪除「台灣安全合作倡議」預算的提案。（示意圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國聯邦眾議院10日以231票贊成、196票反對通過國防授權法案，批准近9000億美元（約新台幣27兆2812億元）的軍事預算。除此之外，還提出簡化國防採購流程計劃，而值得注意的是，國會否決了禁止援助烏克蘭和台灣的相關修正案。

根據《路透社》報導，「國防授權法案」（National Defense Authorization Act, NDAA）在軍事支出方面有重大突破，不僅為現役軍人調薪3.8%，還計劃全面改革國防採購制度，透過縮短審核流程和加強人工智慧研究來提升軍事效率。

由於該法案包含爭議性社會議題修正案，因此投票結果幾乎完全按黨派立場分化。除了4名共和黨議員外，該黨全體支持法案通過；民主黨則有17人跑票支持，其餘成員堅決反對。

這項法案中有一項禁止五角大廈健保給付性別相關醫療的修正案引發激烈對立。

華盛頓州民主黨籍眾議院軍委會首席議員史密斯（Adam Smith）指責共和黨稱，「他們塞入無數黨派色彩濃厚的修正案，只為在右翼文化戰爭中拿分，完全忽略現役軍人及其家屬的真實需要。」認為共和黨人只顧政治議題，而非國家安全。

相反地，阿拉巴馬州共和黨籍軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）則力讚法案意義重大，強調這是「讓軍隊現代化、力挺軍人並重建美國威懾力量的關鍵一票」。

美國眾議院軍事委員會日前以壓倒性票數，否決了共和黨強硬派議員葛林（Taylor Greene）所提出的兩項爭議修正案，這些提案原欲全面切斷對烏克蘭的軍事援助，並取消「台灣安全合作倡議」預算。

軍事新聞網Breaking Defense則披露，此次投票結果也有展現罕見跨黨派團結的合作。原本立場分歧的民主、共和兩黨議員，在對外軍援議題上達成高度共識，共同擋下了這些極端提案。

來自內布拉斯加州的共和黨議員貝肯（Don Bacon）和俄亥俄州的共和黨議員特納（Mike Turner）公開表態，堅決反對限縮烏克蘭軍援的做法。貝肯更直言，「烏克蘭的勝利符合我們的安全利益。」他警告，一旦烏克蘭敗北，俄羅斯恐將矛頭指向波羅的海諸國。

投票結果相當懸殊：封殺烏克蘭援助的修正案以60票對372票慘敗，而針對台灣的提案更以9票對422票的巨大差距遭到否決。

目前參議院正審議同一法案的參院版本，該版本的授權支出比眾院版多出320億美元（約新台幣9070億元）。待參院通過後，兩院軍委會將進行協商，最終版本須經兩院同意，才能送交白宮供總統川普簽署或否決。