川普「裸女賀卡」遭爆！　淫魔生日冊驚見蘿莉按摩插圖

美國國會眾議院監督委員會近日公開已故金融家、「淫魔」傑佛瑞艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的「生日冊」（Birthday Book）。這本多達238頁的紀念冊，原本是由艾普斯坦2003年50歲生日時，女友兼共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）所贈送，內容充斥名流簽名、祝賀語與照片，其中包含疑由現任美國總統川普（Donald Trump）贈送的猥褻信件，曝光後引起軒然大波。

根據《TIME》報導，這本冊子原由《華爾街日報》率先揭露部分內容，其中最受矚目的就是川普疑似留下的「裸女賀卡」。可見頁面勾勒出一名裸體女性的輪廓，內文寫著：「生日快樂──願每一天都是另一個美好的祕密」，下方還有川普的簽名，對應位置就在裸女的私處，相當露骨。

消息曝光後，川普火速切割，強調自己「從沒畫過女人的圖畫」，更對《華爾街日報》提告誹謗。白宮發言人卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）重申，川普沒有畫圖，也沒簽名，將持續以法律行動捍衛自身清白。

生日冊中也有美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的署名，他被列為「朋友」之一，留下祝福語：「能走到今日，經歷學習與認識的歲月，依舊保有孩童般的好奇心與改變世界的動力，還有朋友的慰藉，這令人安心。」柯林頓過去多次稱對艾普斯坦的犯罪不知情，目前國會監督委員會已傳喚柯林頓、其妻子希拉蕊（Hillary Clinton）及多名高層官員，10月14日到庭作證。

另一份署名商人喬爾帕許考（Joel Pashcow）的留言，則戲謔提及川普，他附上一張艾普斯坦與友人舉著「2萬2,500美元支票」的照片，支票上偽造川普的簽名，寫道：「傑佛瑞早就展現處理金錢和女人的天分！」字裡行間暗諷艾普斯坦與川普的交情，照片中還有一名年輕女子的身影，但臉部已遭塗黑。

現任英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）也出現在生日冊中，他留下多達10頁的文字，稱艾普斯坦是「我最好的朋友」，以童話故事方式描述兩人交情，還附上多張合照。他寫道：「無論他身在世界何處，他始終是我最好的朋友！」曼德森事後透過發言人強調，他對當初認識艾普斯坦感到遺憾。

除了名流的留言，生日冊中還出現許多低俗的圖像，其中一幅插畫格外引人注目，畫面一邊是艾普斯坦將氣球交給年輕女孩，另一邊則是他同時接受4名金髮女子按摩，其中一名女子臀部還畫有「J.E.」愛心字樣。背景描繪的飛機，正是艾普斯坦生前用來招待名流前往私人島嶼、後來被稱為「蘿莉塔快線」（Lolita Express）的私人飛機，象徵他在「蘿莉島」上進行的性犯罪行為。

艾普斯坦2019年死於獄中，官方說法是自殺，但至今疑點重重、陰謀論頻傳。川普政府曾拒絕公開所謂的「艾普斯坦檔案」，理由之一是川普的核心圈內，很多人聲稱這些檔案一旦公開，會揭露政商名流涉及嚴重罪行，結果引發川普支持者反彈，因為他競選期間曾說要公開艾普斯坦檔案，如今顯然跳票。

