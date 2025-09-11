　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美又爆校園槍擊！16歲少年「開槍掃射」自轟身亡　2同學中彈

記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州丹佛郊區一所高中10日發生校園槍擊案件，造成2名學生受傷，而同樣是該校學生的嫌犯則在行兇後開槍自戕身亡。

根據《路透社》報導，傑佛森郡警局發言人凱利（Jacki Kelley）表示，這起槍擊案一共有3名傷者被送醫，其中一人為16歲槍手，他在行兇後朝自己開槍，最終傷重不治。

警方指出，槍手持一把左輪手槍分別在校內與校外開火，造成2名學生中彈。另外則有一名學生在從高中逃到附近一所小學的過程中不慎受傷，但已自行前往醫院。

凱利補充，現場情況一度相當混亂，緊急應變小組隨即封鎖校園，並將傷者緊急送醫。根據科羅拉多州教育部數據，該校共有900名學生。

治療槍傷病患的聖安東尼醫院創傷中心主任布萊克伍德（Brian Blackwood）透露，2名傷者中，一人傷勢嚴重仍在搶救，另一人則沒有生命危險，目前已經穩定下來。

警方將申請搜索令，搜查槍手住處與校園置物櫃。而校方則已經停止一切體育課與其他活動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況
獨／台積電外包商陳屍麥當勞　解剖複驗結果曝
吳宗憲爆Lulu、陳漢典明年1月婚禮！　是否懷孕回應了
快訊／清水塔驚見腐屍！　住戶連喝多日屍水崩潰
快訊／奪命畫面曝！　夫妻慘卡輪下拖行雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深　800災民住進避難所

衣櫃驚藏嬰屍！　啦啦隊妹10個月前「萬聖節扮孕婦」照片瘋傳

日本防衛預算破新高！中國批「軍國主義復闢」　日網：別干涉內政

空中版絕命終結站　天外飛來氣球「纏住滑翔傘裝備」男險死片爆紅

美議員提案「砍對台軍援預算」！　眾議院9比422強力否決

iPhone 17 Air廣告惹議？在南韓撤下「一手勢」　避免嘲諷韓男太短

饒舌歌手市長又爆紅！　尼泊爾年輕人狂推他「接任新總理」

美又爆校園槍擊！16歲少年「開槍掃射」自轟身亡　2同學中彈

尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

躺著賺贏上班族！日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣　曝驚人收入

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深　800災民住進避難所

衣櫃驚藏嬰屍！　啦啦隊妹10個月前「萬聖節扮孕婦」照片瘋傳

日本防衛預算破新高！中國批「軍國主義復闢」　日網：別干涉內政

空中版絕命終結站　天外飛來氣球「纏住滑翔傘裝備」男險死片爆紅

美議員提案「砍對台軍援預算」！　眾議院9比422強力否決

iPhone 17 Air廣告惹議？在南韓撤下「一手勢」　避免嘲諷韓男太短

饒舌歌手市長又爆紅！　尼泊爾年輕人狂推他「接任新總理」

美又爆校園槍擊！16歲少年「開槍掃射」自轟身亡　2同學中彈

尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

躺著賺贏上班族！日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣　曝驚人收入

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深　800災民住進避難所

台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

在廢墟中找回希望　緬甸地震災後的重生力量

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

衣櫃驚藏嬰屍！　啦啦隊妹10個月前「萬聖節扮孕婦」照片瘋傳

日本防衛預算破新高！中國批「軍國主義復闢」　日網：別干涉內政

黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」　震驚她嫁陳漢典：道歉來得及嗎

兩岸服務貿易推進會登場　京台「三心」聚焦經貿科技高質量發展

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

國際熱門新聞

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

夫妻好心讓男進門充電　被虐5小時放火焚屍

更多熱門

相關新聞

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅

墨西哥10日宣布，將大幅調高中國及其他亞洲國家汽車進口關稅至50%，同時祭出涵蓋紡織、鋼鐵、汽車等多項產業的關稅調整措施。墨西哥政府宣稱此波進口關稅調整是在保護就業，但分析師認為，這是在安撫美國。

川普關稅恐讓87.5萬美國人陷入貧窮

川普關稅恐讓87.5萬美國人陷入貧窮

川普裸女賀卡遭爆　淫魔生日冊驚見蘿莉插圖

川普裸女賀卡遭爆　淫魔生日冊驚見蘿莉插圖

夫妻好心讓男進門充電　被虐5小時放火焚屍

夫妻好心讓男進門充電　被虐5小時放火焚屍

美國的黑暗時刻！川普嗆「掃除政治暴力」

美國的黑暗時刻！川普嗆「掃除政治暴力」

關鍵字：

槍擊案科羅拉多校園美國北美要聞校園槍擊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面