美又爆校園槍擊！16歲少年「開槍掃射」自轟身亡　2同學中彈

JUST IN: At least two children have been injured after a shooting unfolded at a high school in Colorado, the local fire department said. https://t.co/e9yOIQLx9x — ABC News (@ABC) September 10, 2025

記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州丹佛郊區一所高中10日發生校園槍擊案件，造成2名學生受傷，而同樣是該校學生的嫌犯則在行兇後開槍自戕身亡。

根據《路透社》報導，傑佛森郡警局發言人凱利（Jacki Kelley）表示，這起槍擊案一共有3名傷者被送醫，其中一人為16歲槍手，他在行兇後朝自己開槍，最終傷重不治。

警方指出，槍手持一把左輪手槍分別在校內與校外開火，造成2名學生中彈。另外則有一名學生在從高中逃到附近一所小學的過程中不慎受傷，但已自行前往醫院。

凱利補充，現場情況一度相當混亂，緊急應變小組隨即封鎖校園，並將傷者緊急送醫。根據科羅拉多州教育部數據，該校共有900名學生。

治療槍傷病患的聖安東尼醫院創傷中心主任布萊克伍德（Brian Blackwood）透露，2名傷者中，一人傷勢嚴重仍在搶救，另一人則沒有生命危險，目前已經穩定下來。

警方將申請搜索令，搜查槍手住處與校園置物櫃。而校方則已經停止一切體育課與其他活動。

