墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅　分析：向川普示好

▲墨西哥宣布將對中國及其他亞洲國家的進口汽車徵收50%關稅。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥10日宣布，將大幅調高中國及其他亞洲國家汽車進口關稅至50%，同時祭出涵蓋紡織、鋼鐵、汽車等多項產業的關稅調整措施。墨西哥政府宣稱此波進口關稅調整是在保護就業，但分析師認為，這是在安撫美國。

路透報導，墨西哥這波關稅調整鎖定與墨西哥無貿易協定的國家，特別是中國、南韓、印度、印尼、俄羅斯、泰國及土耳其，將影響8.6%的進口產品，預計保護32.5萬個製造業工作機會。相關措施還涵蓋對鋼鐵、玩具、機車徵收35%關稅，紡織品的課徵稅率落在10%至50%不等。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）坦言，中國汽車正以低於參考價格進入墨西哥市場，「我們現在要做的是提高到允許的最高程度，如果沒有一定程度的保護，幾乎無法競爭」。

厄伯拉特稱，此舉旨在保護墨西哥的就業，且相關措施是在世界貿易組織（WTO）允許的範圍內。不過這項計畫仍須取得國會批准，但執政黨擁有多數優勢。

美國智庫CSIS分析師坎佩羅（Mariana Campero）直言，「美國不會允許中國把墨西哥當作後門」，墨西哥過去十年對中貿易逆差倍增，去年達到1200億美元。Banco BASE分析師西勒（Gabriela Siller）則稱，對那些與墨西哥沒有簽訂貿易協定的國家課徵關稅，有兩個目標，一是增加政府收入，二是向美國總統川普示好。