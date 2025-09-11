　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅恐讓「87.5萬美國人」陷入貧窮　分析曝1族群衝擊最大

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普對等關稅恐怕大幅衝擊美國人民生活。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國耶魯大學「預算實驗室」（The Budget Lab）9日發布的最新分析報告指出，川普全面性提高關稅的政策，可能導致2026年陷入貧窮的美國人新增87.5萬人，其中「月光族」及低收入家庭，所受到的衝擊幅度恐怕最大。

CNN引述該報告報導，川普政府實施的關稅政策，將在2026年使美國貧窮人口大幅攀升，貧窮率也從10.4%上升至10.7%。這是根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的官方貧窮衡量標準（Official Poverty Measure）計算得出。

關稅與隨之而來的價格上漲，往往對低收入家庭造成最大打擊。因為與高收入家庭相比，經濟較不寬裕的家庭，往往把更多收入用於生活開支，意味著他們更容易受到物價波動影響。此外，經濟學家也指出，低收入家庭通常比高收入家庭購買更多進口產品，正是受到關稅驅動漲價的主要產品。

預算實驗室政策分析副主任里科（John Ricco）直言，「關稅就是對美國家庭課稅」，因為關稅是對商品與服務徵收，因此對於那些收入總額之中「支出占比高、儲蓄占比低」的族群，打擊更加沉重。

▲▼美國明尼蘇達州一間超市。採購，囤貨，消費，通膨，物價。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家指出，關稅對於低收入家庭衝擊最大。圖為明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

美國人口普查局9日公布數據顯示，去年底將近3600萬美國人生活在貧困之中。專家警告，關稅引發的物價上漲將進一步侵蝕消費者購買力，尤其對於「月光族」而言可能非常痛苦。

川普關稅目前已使美國平均有效關稅率飆升至17.4%，創下1935年以來最高紀錄。不過，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）反駁批評，強調川普第1任期的經濟政策幫助「勞工階級家庭繁榮，同時縮小所得不平等」，而川普第2任期依然秉持美國優先議程，包括減稅、放鬆管制、對國外課徵關稅、吸引前所未有的投資，將持續發揮作用。

羅傑斯表示，「美國人可以相信拜登的經濟災難即將結束。」他還宣稱，10日公布數據顯示通膨已經降溫，證明關稅不如專家預測的那樣推高物價。

目前最高法院已同意審理川普「對等關稅」合法性的上訴案，若再一次被宣告違法，將使71%的2025年關稅措施失效。不過，分析人士與政府官員都指出，總統仍能夠動用其他職權，維持許多關稅的實施。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　曾喊：走投無路才選陳
Lulu陳漢典結婚　盧秀燕祝福：最可愛的搭檔、最棒的組合
快訊／陳漢典Lulu世紀婚禮！　小S、蔡康永同步發聲
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡！　網嚇求：快闢謠
快訊／Lulu無預警結婚！　前男友阿達「嚇到結巴」
Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典喊「是我」！　對話截圖曝光
快訊／Lulu陳漢典結婚！　雙方經紀公司發共同聲明
4個月前才被問「是否可能在一起？」　陳漢典Lulu放閃反應曝
快訊／名編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約
陳漢典LuLu已買新房！　吳宗憲要包兩百萬：一定不會少
Lulu陳漢典宣布結婚！　「整排藍勾勾」嚇瘋：不敢相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅恐讓「87.5萬美國人」陷入貧窮　分析曝1族群衝擊最大

川普「裸女賀卡」遭爆！　淫魔生日冊驚見蘿莉按摩插圖

南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」

古巴全國大停電「首都一片漆黑」　1000萬人受影響

女搭車被3男綁架　國道上高速逃生「掛車外尖叫求救」畫面曝

老鼠大軍入侵！車臣特種部隊在烏克蘭替俄打仗　爆漢他疫情

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

男被宣判死亡送進太平間　家屬道別發現他「有心跳呼吸」復活

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

川普關稅恐讓「87.5萬美國人」陷入貧窮　分析曝1族群衝擊最大

川普「裸女賀卡」遭爆！　淫魔生日冊驚見蘿莉按摩插圖

南韓最高情報機構：金主愛被北韓視為「金正恩接班人」

古巴全國大停電「首都一片漆黑」　1000萬人受影響

女搭車被3男綁架　國道上高速逃生「掛車外尖叫求救」畫面曝

老鼠大軍入侵！車臣特種部隊在烏克蘭替俄打仗　爆漢他疫情

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

男被宣判死亡送進太平間　家屬道別發現他「有心跳呼吸」復活

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」！　曾寶儀接電話真實反應曝光

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁

《暴君》中文配音嘲笑演員發音：完全是稀爛！　對話外流韓網怒了

遼寧大東溝擁1500噸資源！　有望成中國下一個世界級金礦

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

國際熱門新聞

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

台積電ADR勁揚4.94％！甲骨文飆漲逾36％

川普盟友中彈亡　疑似槍手畫面曝光

更多熱門

相關新聞

川普裸女賀卡遭爆　淫魔生日冊驚見蘿莉插圖

川普裸女賀卡遭爆　淫魔生日冊驚見蘿莉插圖

美國國會眾議院監督委員會近日公開已故金融家、「淫魔」傑佛瑞艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的「生日冊」（Birthday Book）。這本多達238頁的紀念冊，原本是由艾普斯坦2003年50歲生日時，女友兼共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）所贈送，內容充斥名流簽名、祝賀語與照片，其中包含疑由現任美國總統川普（Donald Trump）贈送的猥褻信件，曝光後引起軒然大波。

美國的黑暗時刻！川普嗆「掃除政治暴力」

美國的黑暗時刻！川普嗆「掃除政治暴力」

美保守派年輕戰將殞命　助川普勝選獲CNN稱讚

美保守派年輕戰將殞命　助川普勝選獲CNN稱讚

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

俄無人機入侵波蘭　川普疑威脅普丁：開始了

關鍵字：

美國關稅貧窮經濟川普通膨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面