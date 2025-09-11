川普關稅恐讓「87.5萬美國人」陷入貧窮　分析曝1族群衝擊最大

▲川普對等關稅恐怕大幅衝擊美國人民生活。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國耶魯大學「預算實驗室」（The Budget Lab）9日發布的最新分析報告指出，川普全面性提高關稅的政策，可能導致2026年陷入貧窮的美國人新增87.5萬人，其中「月光族」及低收入家庭，所受到的衝擊幅度恐怕最大。

CNN引述該報告報導，川普政府實施的關稅政策，將在2026年使美國貧窮人口大幅攀升，貧窮率也從10.4%上升至10.7%。這是根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的官方貧窮衡量標準（Official Poverty Measure）計算得出。

關稅與隨之而來的價格上漲，往往對低收入家庭造成最大打擊。因為與高收入家庭相比，經濟較不寬裕的家庭，往往把更多收入用於生活開支，意味著他們更容易受到物價波動影響。此外，經濟學家也指出，低收入家庭通常比高收入家庭購買更多進口產品，正是受到關稅驅動漲價的主要產品。

預算實驗室政策分析副主任里科（John Ricco）直言，「關稅就是對美國家庭課稅」，因為關稅是對商品與服務徵收，因此對於那些收入總額之中「支出占比高、儲蓄占比低」的族群，打擊更加沉重。

▲專家指出，關稅對於低收入家庭衝擊最大。圖為明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

美國人口普查局9日公布數據顯示，去年底將近3600萬美國人生活在貧困之中。專家警告，關稅引發的物價上漲將進一步侵蝕消費者購買力，尤其對於「月光族」而言可能非常痛苦。

川普關稅目前已使美國平均有效關稅率飆升至17.4%，創下1935年以來最高紀錄。不過，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）反駁批評，強調川普第1任期的經濟政策幫助「勞工階級家庭繁榮，同時縮小所得不平等」，而川普第2任期依然秉持美國優先議程，包括減稅、放鬆管制、對國外課徵關稅、吸引前所未有的投資，將持續發揮作用。

羅傑斯表示，「美國人可以相信拜登的經濟災難即將結束。」他還宣稱，10日公布數據顯示通膨已經降溫，證明關稅不如專家預測的那樣推高物價。

目前最高法院已同意審理川普「對等關稅」合法性的上訴案，若再一次被宣告違法，將使71%的2025年關稅措施失效。不過，分析人士與政府官員都指出，總統仍能夠動用其他職權，維持許多關稅的實施。