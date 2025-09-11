　
地方 地方焦點

朴子醫院舉辦職場健康講座 　保護同仁肌肉骨骼健康

▲▼ 朴子醫院舉辦職場健康講座　守護同仁肌肉骨骼健康心 。（圖／朴子醫院提供）

▲▼ 朴子醫院舉辦職場健康講座　守護同仁肌肉骨骼健康心 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子醫院重視員工職場健康，今年4月針對院內337位同仁進行健康調查，結果顯示約有123人反映肌肉骨骼不適，尤以頸部、右肩與下背最為常見。長期處於固定姿勢或反覆勞動，不僅容易造成肌肉痠痛與關節僵硬，更可能演變為慢性疾病。為協助同仁提升自我保健知能，醫院特別於9月11日舉辦「守護你的筋骨健康：擺脫五十肩與下背痛的關鍵技巧」健康講座。

▲▼ 朴子醫院舉辦職場健康講座　守護同仁肌肉骨骼健康心 。（圖／朴子醫院提供）

活動邀請復健科汪珮容物理治療師主講，課程內容涵蓋肌肉骨骼常見病症的成因、正確的工作姿勢調整，以及簡單實用的伸展與肌力運動。講師同時示範如何在辦公室與日常生活中，利用短暫時間進行舒緩練習，幫助改善長期不良姿勢造成的痠痛。現場同仁踴躍參與，隨著講師操作動作，並提出自身疑問與困擾，獲得專業解答與實用建議。朴子醫院期盼藉由此次講座，不僅讓同仁認識保健的重要性，更能將所學落實於日常，減少職場相關的不適，進而提升工作效率與生活品質。

▲▼ 朴子醫院舉辦職場健康講座　守護同仁肌肉骨骼健康心 。（圖／朴子醫院提供）

陳大中代理院長表示，員工的健康是醫院最堅實的基礎，唯有同仁保持良好的身心狀態，才能全心守護病人的健康。未來醫院也將持續推動多元健康促進活動，打造安全友善的職場環境，讓所有同仁都能在舒適、健康的氛圍中投入醫療服務。

09/10 全台詐欺最新數據

朴子醫院舉辦職場健康講座 　保護同仁肌肉骨骼健康

職場健康肌肉骨骼健康講座朴子醫院汪珮容

